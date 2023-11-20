البرتغال تختتم تصفيات "يورو2024" بالعلامة الكاملة

وتأخرت اسكتلندا، التي ضمنت بالفعل التأهل إلى النهائيات التي تقام في ألمانيا العام المقبل، في النتيجة مرتين وبدا أن الهدف الذي سجله ستوارت أرمسترونج في الدقيقة 60 سيكون كافيا لحسم الفوز السادس في ثماني مباريات بالمجموعة الأولى.

لكن النرويج أدركت التعادل بضربة رأس من محمد اليونسي في الدقيقة 86.

وبهذا تنهي اسكتلندا مشوارها في التصفيات بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق أربع نقاط خلف إسبانيا المتصدرة التي حققت الفوز على جورجيا.