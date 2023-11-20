البرتغال تختتم تصفيات "يورو2024" بالعلامة الكاملة
حقق منتخب البرتغال فوزا جديدا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو2024" على نظيره الايسلندي ليختتم مشواره المثالي بالانتصار العاشر على التوالي.
وتمكن رفاق كريستيانو رونالدو من الوصول للفوز العاشر على التوالي في 10 مباريات ليصل إلى 30 نقطة في صدارة المجموعة.
سجل للبرتغال التي تأهلت سلفا ليورو 2024 برونو فيرناندز وريكاردو هورتا.
إلى ذلك، اختتمت اسكتلندا مشوارها في التصفيات بتعادل مثير 3-3 مع النرويج في أجواء احتفالية في هامبدن بارك رغم تلقي شباكها هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.
وتأخرت اسكتلندا، التي ضمنت بالفعل التأهل إلى النهائيات التي تقام في ألمانيا العام المقبل، في النتيجة مرتين وبدا أن الهدف الذي سجله ستوارت أرمسترونج في الدقيقة 60 سيكون كافيا لحسم الفوز السادس في ثماني مباريات بالمجموعة الأولى.
لكن النرويج أدركت التعادل بضربة رأس من محمد اليونسي في الدقيقة 86.
وبهذا تنهي اسكتلندا مشوارها في التصفيات بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق أربع نقاط خلف إسبانيا المتصدرة التي حققت الفوز على جورجيا.