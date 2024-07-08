الزمالك يفتح الباب أمام رحيل مصطفى شلبي

استقر نادي الزمالك المصري على فتح الباب أمام رحيل لاعبه مصطفى شلبي في الموسم الجديد.

وقال الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" بقناة "النهار" إن الزمالك بدأت الترتيب للموسم المقبل بعد التوصل لاتفاق لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبه السابق المغربي خالد بوطيب.

وأشار إلى أن الزمالك سيخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتوصل لحل أزمة المستحقات تمهيدًا لرفع إيقاف القيد ثم حسم الصفقات الجديدة.

وأكد أن الزمالك منفتح حاليا على رحيل اللاعب مصطفى شلبي الجناح الأيسر في الموسم المقبل حال تلقيه عرض مناسب من الناحية المالية.

وأوضح أن مصطفى شلبي تلقى بالفعل استفسارًا من أحد أندية دوري يلو السعودي من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد.

بعد فك الفيد .. بالأسماء امير هشام يكشف عن صفقات الزمالك القادمة وحقيقة عودة مصطفي فتحي وطلب جوميز برحيل مصطفي شلبي بعد فك الفيد .. بالأسماء امير هشام يكشف عن صفقات الزمالك القادمة وحقيقة عودة مصطفي فتحي وطلب جوميز برحيل مصطفي شلبي #plus90 #النهار Posted by Al Nahar Ryada on Monday, July 8, 2024

وانضم مصطفى شلبي إلى الزمالك قادمًا من إنبي في صيف 2022 بعد صراع مع الأهلي على حسم الصفقة.

وساهم شلبي صاحب الـ 29 عامًا في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك.

وسجل الجناح الأيسر مع الزمالك 8 أهداف خلال 57 مباراة خاضها منذ انضمامه في صيف 2022، وقدم 9 تمريرات حاسمة.