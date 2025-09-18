بعد الإطاحة بمصر.. موعد مباراة تونس والتشيك في ثمن نهائي مونديال الكرة الطائرة

حقق منتخب تونس للكرة الطائرة إنجازا عربيا لافتا في بطولة العالم للرجال 2025 المقامة حاليا في الفلبين بعدما تأهل لدور الستة عشر بفوزه اليوم الخميس على نظيره المصري (3 ـ0) في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من الدور الأول.

وحسمت تونس تأهلها لثمن النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم بعد 2006 و2022 بعد الإطاحة بالمنتخب المصري بثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها (25 ـ19) و(25 ـ 18) و(25 ـ 22).

وتصدر منتخب تونس المجموعة الأولى ليلتقي في ثمن النهائي منتخب التشيك ثاني المجموعة الثامنة، وذلك يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري.

وتنطلق مباراة تونس والتشيك في ثمن النهائي على الساعة (08.30 صباحا) بتوقيت تونس أي الساعة 10.30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون منتخب تونس الممثل الوحيد للكرة الطائرة العربية في البطولة بعد خروج منتخبات مصر والجزائر وليبيا من الدور الأول.

وتصدرت تونس المجموعة الأولى بعد الفوز على البلد المستضيف الفلبين (3 ـ 0) ومصر (3 ـ 0) والخسارة أمام إيران (3 ـ 1).

وفي ما يلي مواعيد كل مباريات الدور ثمن النهائي لكأس العالم للكرة الطائرة في الفلبين:

20 سبتمبر

2025

ـ بولنداـ كندا

ـ تركيا هولندا

21 سبتمبر 2025

ـ الأرجنتين إيطاليا

ـ بلجيكا فنلندا

22 سبتمبر 2025

ـ الولايات المتحدة سلوفينيا

ـ بلغاريا البرتغال

23 سبتمبر 2025

تونس ـ التشيك

صربيا ـ إيران