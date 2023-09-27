وكيل أوسيمن يهدد بإجراءات قانونية ضد نابولي بعد فيديو "سخرية"

قال مدير أعمال فيكتور أوسيمن، مهاجم نابولي، إن اللاعب "يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية" ضد النادي بعد نشر فيديو سخرية من المهاجم النيجيري ومسحه من حساب الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في منصة "تيك توك".

وكتب روبرتو كاليندا في بيان عبر منصة "إكس"، أن الفيديو تسبب "في أضرار حقيقية للاعب".

وأضاف: "ما حدث اليوم من حساب نابولي الرسمي في تيك توك غير مقبول. فيديو السخرية تم نشره علنا قبل مسحه.

"نحتفظ بحقوقنا في إتخاذ إجراءات قانونية وأي طرق أخرى لحماية فيكتور".