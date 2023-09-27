وكيل أوسيمن يهدد بإجراءات قانونية ضد نابولي بعد فيديو "سخرية"
قال مدير أعمال فيكتور أوسيمن، مهاجم نابولي، إن اللاعب "يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية" ضد النادي بعد نشر فيديو سخرية من المهاجم النيجيري ومسحه من حساب الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في منصة "تيك توك".
وكتب روبرتو كاليندا في بيان عبر منصة "إكس"، أن الفيديو تسبب "في أضرار حقيقية للاعب".
وأضاف: "ما حدث اليوم من حساب نابولي الرسمي في تيك توك غير مقبول. فيديو السخرية تم نشره علنا قبل مسحه.
"نحتفظ بحقوقنا في إتخاذ إجراءات قانونية وأي طرق أخرى لحماية فيكتور".
وأهدر أوسيمن ركلة جزاء في التعادل مع بولونيا في الدوري يوم الأحد.
وأبدى اللاعب اعتراضه بعد استبداله خلال المباراة، وصرخ في المدرب رودي غارسيا الذي قلل من أهمية الواقعة بعد ذلك.
وأظهر الفيديو أوسيمين وهو يطالب بركلة جزاء، بصوت غريب ومتسارع، وطالب بتنفيذها، قبل أن يسددها خارج المرمى، مع أصوات السخرية.
ويحتل نابولي حامل اللقب المركز السابع، ويستضيف أودينيزي، اليوم الأربعاء.
أوسيمن كان نجم نابولي الأول، الموسم الماضي، بعدما سجل 26 هدفًا وساهم في فوزهم ببطولة الدوري الإيطالي.