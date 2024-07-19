يعود الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، إلى صراع الدوري المصري، بعد أيام قليلة من الفوز على الألومنيوم في كأس مصر مساء الجمعة.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 في كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة على ضيفه الألومنيوم، المنافس في الدرجة الثانية، 1-صفر في دور 32 يوم الجمعة.

وسجل المدافع محمد هاني هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

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موعد مباراة الأهلي القادمة

يلعب الأهلي مباراة قوية، قد تكون فاصلة في مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري، عندما يواجه بيراميدز، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الـ31 من البطولة المصرية.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفاز الأهلي في آخر مباراة بين الفريقين، والتي أُقيمت قبل أسبوع، بنتيجة 2/3.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من الفوز في 21 لقاء، والتعادل بـ5 مواجهات، وتلقى هزيمتين.

بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في 20 لقاء، والتعادل بـ3 مباريات، وخسر في مباراتين.