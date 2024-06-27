رد مثير من ريال مدريد بعد رحيل نجمه عن الفريق

كشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد لم تكن لتستسيغ قرار رحيل نجمها خوسيلو معتبرة أن ذلك الأمر كان خيارا سيئا للنادي وللاعب نفسه على حد السواء.

ووفقا لما أوردته الشبكة الإسبانية، يرى مسؤولو الفريق الملكي أن خوسيلو، الذي ساهم بشكل فعال خلال الموسم الماضي في إحراز ناديه على دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه كان بإمكانه البقاء لموسم آخر ثم الرحيل في عام 2025 إلى الدوري القطري وذلك في ضوء العروض التي وصلته.

وذكرت العديد من التقارير أن خوسيلو اتفق بالفعل على الانتقال إلى الغرافة القطري، مشيرة إلى أن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما سيلعب لمدة موسمين على الأقل مع الغرافة، براتب يقارب الـ10 ملايين يورو في السنة.