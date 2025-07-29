بعدما أثارا جدلا.. متحدث رسمي يرد على تقارير علاقة فينيسيوس وفيرجينيا

تصدرت الحياة العاطفية للنجمة والمؤثرة البرازيلية فيرجينيا فونسيكا عناوين وسائل الإعلام منذ إعلان انفصالها عن المغني زي فيليبي في مايو الماضي، وارتبط اسمها بالنجم فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

وربطت بعض الشائعات اسمها بنجم كرة القدم فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وسط تلميحات وإشارات على مواقع التواصل الاجتماعي زادت من الغموض حول طبيعة العلاقة بينهما.

وفي الوقت الذي رفضت فيه إدارة أعمال فيرجينيا التعليق على الشائعات، مؤكدة أن "لا يوجد ما يستحق التعليق"، لم يصدر رد رسمي من فريق فينيسيوس جونيور.

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من أين بدأت الشائعات؟

بدأت القصة مساء السبت الماضي، حين ودّعت فيرجينيا متابعيها عبر شبكات التواصل باكراً عند الساعة التاسعة ليلاً، معلنة أنها ستخلد إلى النوم، وهو أمر غير معتاد منها كونها تشارك جمهورها تفاصيل يومها بشكل دائم.

لكن في اليوم التالي، ظهرت في مقاطع جديدة وهي تبدو عليها علامات التعب وكأنها تعاني من آثار السهر، ما دفع المتابعين إلى الربط بين حالتها وبين حفلة عيد ميلاد فينيسيوس جونيور، التي أُقيمت في نفس الليلة وجمعت نخبة من المشاهير.

ما عزز الشكوك أكثر هو وجود فيرجينيا في فيلا فاخرة بمنطقة مانغاراتيبا، جنوب ولاية ريو دي جانيرو، وهي نفس المنطقة التي احتضنت الحفل، مما أثار تكهنات حول احتمال مشاركتها فيه.

إضافة إلى ذلك، رصد متابعون تفاعلاً لافتاً من فينيسيوس جونيور مع إحدى صور فيرجينيا على مواقع التواصل، رغم أن الاثنين لم يُشاهَدا معًا علنًا ولم يعلّقا رسميًّا على أي علاقة بينهما.

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رد المتحدث باسم فيرجينيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم فيرجينيا رفضه التعليق على ما يتم تداوله، بينما لم يصدر أي بيان رسمي من فينيسيوس نفسه لتفنيد أو تأكيد الإشاعات.

ويترك هذا الصمت المفاجئ الباب مفتوحًا أمام التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.