هالاند يغيب عن معسكر مانشستر سيتي في أبوظبي

لن يشارك المهاجم النرويجي إرلينغ هالاندفي في معسكر مانشستر سيتي في أبوظبي خلال كأس العالم نظرًا لأنه سيحصل على إجازة طوال البطولة التي تنطلق، الأحد المقبل في قطر.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب عند 32 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن آرسنال بطل الشتاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النادي الإنجليزي طالب من كافة اللاعبين الذين لن يشاركوا في كأس العالم المشاركة في معسكر أبوظبي للحفاظ على مستويات اللياقة البدنية.

ومع ذلك لن ينضم المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا إلى زملائه في الفريق بعد استدعائه من قبل النرويج لمباريات ودية ضد أيرلندا وفنلندا، وبعدها سيحصل على إجازة لمدة 3 أسابيع للراحة، حيث شجع الإسباني بيب غوارديولا لاعبيه للحصول على عطلة.

ومن المقرر أن يقضي المدير نفسه بعض الوقت بعيدًا عن مانشستر لزيارة عائلته في برشلونة، لكن من المتوقع بعد ذلك أن يتوجه إلى معسكر أبوظبي مع عدد قليل من اللاعبين الكبار والشبان الذين لن يذهبوا إلى قطر مثل الجزائري رياض محرز.

وأثناء وجوده في المعسكر الخارجي، يلتقي غوارديولا مالك النادي الشيخ منصور بن زايد، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك، لمناقشة مستقبله في النادي.

وينتهي عقد المدير الفني الإسباني، بنهاية هذا الموسم، لكنه لا يزال مرتاحًا بشأن الخطوة التالية، ومن المرجح بقاؤه مع سيتي.

وقال المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ، مؤخرًا: "كل شيء تحت السيطرة، والقرار سيتم اتخاذه مع النادي في اللحظة التي يجب اتخاذه".

كما ألمح غوارديولا إلى عدم التخطيط لما بعد كأس العالم لأن اللاعبين قد يعودون متعبين أو مصابين.

لكن لا داعي للقلق بشأن ذلك مع هالاند لأن النرويج لم تتأهل ولن تشارك، لذلك يجب أن يكون جاهزًا لمواصلة هز الشباك بعدما سجل 23 هدفًا هذا الموسم حتى الآن.

ويبدو أنه مستعد للعب دور رئيس بعد توقف كأس العالم، حيث يتطلع مانشستر سيتي لمطاردة آرسنال متصدر الدوري.

وبعد خسارة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برنتفورد وتغلب آرسنال على ولفرهامبتون واندرارز في الجولة الأخيرة، زاد تقدم آرسنال إلى 5 نقاط على قمة الجدول.