ترتيب هدافي الدوري السعودي

سجل كريستيانو رونالدو "هاتريك" في مباراة فريقه النصر بمواجهة الطائي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

ويلتقي النصر مع الطائي على أرضية استاد الأول بارك، في إطار مواجهات الجولة 25 من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو ثلاثية في الدقائق 64 و67، و87 حيث يتقدم "العالمي" على الطائي بنتيجة (5-1).

ورفع رونالدو رصيده في صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 26 هدفا، ويأتي خلفه ميتروفيتش، نجم الهلال، برصيد 22 هدفا.

وأصبح كريستيانو رونالدو ثاني لاعب يساهم بـ34 هدفا خلال موسم واحد بدوري المحترفين السعودي، بعد عبدالرزاق حمدلله الذي ساهم بـ43 هدفا في موسم 2018-2019.