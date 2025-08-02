سون يقترب من مزاملة ليونيل ميسي

اقترب اللاعب الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام الإنجليزي من الرحيل إلى الدوري الأمريكي في الموسم الجديد.

وأعلن سون رحيله عن توتنهام بعد رحلة استمرت 10 أعوام بعد أن استقر اللاعب الكوري الجنوبي على إسدال الستار على مسيرته مع الفريق الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة توتنهام يقتحم سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

وكشفت شبكة talk sport عن تلقي سون عرضاً من نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي للانتقال إلى صفوفه.

وأوضحت أن توتنهام أبدى ترحيبه برحيل اللاعب صاحب الـ33 عاماً مقابل 15 مليون جنيه إسترليني وهو ما يتم التفاوض حوله.

ويزامل سون حال إتمام الصفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

أخبار ذات علاقة سون هيونغ يعلن رسميا رحيله عن توتنهام

وأشارت إلى أن النادي الأمريكي أرسل وفداً إلى كوريا الجنوبية حيث يتواجد فريق توتنهام لإنجاز الصفقة وإجراء الكشف الطبي للاعب المخضرم وإعلانها رسمياً.

ومن المقرر أن يخوض سون غداً الأحد مباراته الأخيرة بقميص توتنهام أمام نيوكاسل الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة فنربخشة ينافس النصر السعودي للتعاقد مع قائد توتنهام الإنجليزي

وقال سون في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن قرار رحيله عن توتنهام هو الأصعب في مسيرته موضحاً أنه قضى 10 سنوات رائعة مع جماهير مميزة ونادٍ كبير.

وأتم قائلاً: "شعرت في توتنهام أنني في بيتي ولم أشعر بأي غربة منذ انتقالي للفريق وعمري 23 عاماً وعشت هنا لحظات رائعة".