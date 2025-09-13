ضعف المبلغ.. كم الفارق بين راتبي كريستيانو رونالدو وميسي؟

كتب – نور الدين ميفراني

كشفت صحيفة "ذا صن" عن قائمة الرياضيين العشرة الأعلى أجرا في العالم لعام، وفقا لإحصائيات موقع bestbettingsitesoffers.co.uk.

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، القائمة بشكل متوقع، إلا أن فارق الأجر مع غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، يعتبر مفاجئًا.

وحسب الإحصائيات تقاضى النجم البالغ من العمر 40 عاما ربحا قدره 192.40 مليون جنيه إسترليني (260 مليون دولار)، أي ما يقارب ضعف إجمالي أجر ليونيل ميسي البالغ 99.90 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار).

و حلّ لاعب الغولف جون رام ثانيا بأجر بلغ 161.32 مليون جنيه إسترليني (218 مليون دولار)، بينما ضمّت قائمة العشرة الأوائل أيضا لاعبي كرة القدم: كيليان مبابي (السادس.. 81.4 مليون جنيه إسترليني)، ونيمار (السابع، 79.92 مليون جنيه إسترليني)، وكريم بنزيما (الثامن، 78.44 مليون جنيه إسترليني)، ونجمي كرة السلة الأمريكيين ليبرون جيمس (الرابع، 94.87 مليون جنيه إسترليني)، وستيف كاري (التاسع، 75.38 مليون جنيه إسترليني).

وجاء في التقرير أن ليونيل ميسي يكسب خارج الملعب أكثر مما يحصد داخله، بفضل شهرته العالمية، وهو واحد من رياضيين اثنين فقط في القائمة حققا هذا الإنجاز.

على الرغم من ذلك، لا يزال ميسي بعيدا كل البعد عن إجمالي دخل غريمه الأسطورة كريستيانو رونالدو المذهل، حيث يتنافس اثنان من أعظم اللاعبين على مر العصور مرة أخرى.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يُصنّف فيها قائد النصر كريستيانو رونالدو كأعلى رياضي دخلاً في العالم، بعد أن أُدرج في قائمة فوربس عام2023، ولا تعكس هذه التصنيفات الراتب والأرباح فحسب، بل تشمل أيضاً صفقات العلامات التجارية والإعلانات خارج الملعب.

ويعكس الحضور القوي للاعبي كرة القدم في القائمة القوة المالية لهذه الرياضة على الصعيد العالمي، لا سيما في ظلّ تواجد العديد من اللاعبين المذكورين حالياً في الدوري السعودي للمحترفين المعروف بكونه يمنح رواتب كبيرة، ويملك أندية غنية.