لتحديد المصير.. "اختبار صعب" للأهلي والنصر السعوديين

تنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال ساعات بمجموعة من المباريات المهمة والصعبة لكافة الفرق المشاركة فيها.

تدخل الأندية السعودية تلك الجولة بالكثير من الأمل من أجل تحسين الأمور، وعلى رأسها الأهلي والنصر اللذان يلعبان، اليوم الاثنين.

ما موقف كل فريق فيهما؟ ولماذا تعد اختبارات الجولة الثانية صعبة عليهما؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

بداية صعبة للنصر

لم يكن النصر على قدر توقعات جماهيره عندما لعب أمام الشرطة العراقي في الجولة الأولى.

أخفق النصر أمام نحو 30 ألف مشجع عراقي وتعادل بهدف لمثله ليبدأ مشواره في بطولة مهمة مثل تلك بالكثير من الشكوك.

ولن يكون التعثر مجددًا خيارًا أمام النصر، الذي لم يستعن بنجمه كريستيانو رونالدو أمام الشرطة، لكن في الجولة الثانية أمام الريان القطري، فلن يكون أمامهم أي مفر من الدخول بأفضل تشكيلة أملًا في حصد ثلاث النقاط وتحسين وضعهم في جدول الترتيب.

يحتل النصر قبل بداية الجولة المركز الثامن بنقطة واحدة فقط، في حين يخوض الريان المواجهة بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثة أهداف لهدف في قطر، ويسعى هو الآخر لتحسين مركزه وجعل فرصته أفضل في الوصول إلى المرحلة المقبلة.

طريق الأهلي ليس مفروشًا بالورود

يلعب الأهلي أيضًا مباراة غاية في الأهمية وحاسمة في الكثير من الأمور بالنسبة للراقي خلال الموسم الجاري، الذي لم يبدأ بشكل طيب على مستوى الدوري السعودي أو بطولة السوبر.

أصعب مباريات الليلة ستكون للأهلي الذي سيلعب ضد الوصل الإماراتي، الفريق الذي فاز في الجولة الأولى على باختاكور الإيراني بهدف نظيف وتصدر الترتيب مناصفة مع استقلال طهران والهلال والأهلي وبفارق الأهداف لصالح الفريق الإيراني ونظيره الزعيم.

يأتي جزء كبير من صعوبة تلك المواجهة لكونها ستقام على ملعب الفريق الإماراتي الذي سيسعى بكل تأكيد للاستمرار على القمة وتحقيق فوز يصالح به جماهيره عقب خسارة كلاسيكو الإمارات برباعية أمام العين.

نهاية يايسله قريبة

يلعب ماتياس يايسله تلك المباراة بحسابات مختلفة تمامًا عن أي مواجهة أخرى خاضها هذا الموسم، في ظل تأكيدات صحفية عديدة أنها قد تكون الأخيرة له حال فشِل في تحقيق الفوز.

سيكون مستقبل المدرب الألماني على المحك أمام الوصل الإماراتي، على الأخص بعد بدايته المحبطة على المستوى المحلي وفشله في تحقيق الفوز إلا في مواجهتين فقط ضد ضمك والعروبة.

وتصب نتائج المواجهات المباشرة في تلك الحالة في صالح الأهلي الذي لعب أمام الوصل مرتين في بطولة الأندية العربية الأبطال في 2019، وفاز في مواجهة، وتعادل في الأخرى.

في نهاية المطاف، سيكون الأهلي والنصر على موعد لتحديد المصير في دوري أبطال آسيا للنخبة، الأول لتحديد موقف مدربه، والثاني لتحسين وضعه في جدول الترتيب بعد التعادل أمام الشرطة.