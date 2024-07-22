حقق النصر فوزه الخامس على التوالي بتغلبه على الهلال بنتيجة 1-0، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الدورة السداسية للتتويج بالدوري الليبي.

وسجل النصر هدفًا في الدقائق الأخيرة عن طريق خالد مجدي ليعزز العلامة الكاملة في الجولة الخامسة والأخيرة ويرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة.

وحقق النصر لقب الدوري الليبي للمرة الثالثة في تاريخه قبل لقاء الهلال بالجولة الأخيرة بينما توقف رصيد الهلال عند 6 نقاط في المركز الرابع.

هدف خالد مجدي على الهلال 1-0 في سداسي التتويج -ملعب لومباردي 🇮🇹🔥 ختام البطولة هدف عالمي 👏 المكاري يصنع وخالد مجدي يسجـل ✅ والامتياز الى الحمادي بالتغييرات والنصر خارق في ايطاليا 🏆🇮🇹🔥 #ديما_فحامة Posted by ‎قناة نادي النصر الليبي عميد الاندية النصراوية‎ on Monday, July 22, 2024

وفي التوقيت نفسه.. تعادل الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس بنتيجة 1-1 في الجولة الأخيرة.

ورفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 8 نقاط ليضمن تأهله للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل بعد احتلال وصافة الدوري الليبي.

وارتفع رصيد الأهلي طرابلس إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وضمن الأهلي طرابلس والهلال المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

وتغلب السويحلي على المدينة بنتيجة 4-0 في الجولة ذاتها أيضًا.

ورفع السويحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس بينما توقف رصيد المدينة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.