تطور جديد بشأن مستقبل سعود عبد الحميد مع روما الإيطالي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطور مهم بشأن مستقبل النجم سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لروما الإيطالي، والمنتخب السعودي، بالموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الموثوق "لويك تانزي" فإن الظهير الأيمن لروما سعود عبد الحميد، في طريقه للانتقال إلى صفوف لانس الفرنسي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأفاد الصحفي أنه على الرغم من أن السعودي، البالغ من العمر 26 عامًا كان قريبًا من الانضمام إلى تولوز، إلا أنه أصبح على وشك الانضمام إلى نادي لانس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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وأوضح أن إدارة لانس كثفت تحركاتها مع روما منذ عدة أيام حتى توصلت إلى اتفاق بشأن عبد الحميد، الذي يرتبط بعقدٍ مع النادي الإيطالي حتى صيف 2028.

وانضم سعود عبد الحميد إلى روما من الهلال في أغسطس 2024 مقابل 2.5 مليون يورو، وشارك منذ ذلك الوقت في 8 مباريات (4 في الدوري الإيطالي، و4 في الدوري الأوروبي).

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وغادر سعود عبد الحميد صفوف الهلال الصيف الماضي؛ من أجل تحقيق حلمه في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، لكن تجربته لم تكن جيدة كما كان متوقعًا لها بالدوري الإيطالي.