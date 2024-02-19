غوارديولا: أنا أكثر من راض عن مستوى مانشستر سيتي
قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، اليوم الإثنين، إن فريقه لا يشعر بأي ضغط إضافي مع احتدام السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتجه مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الموسم الماضي، لمواجهة برينتفورد، غدا الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي، ويتأخر حامل اللقب بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر، مع لعب الأخير مباراة أكثر.
ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر تسع مباريات في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطتين عن آرسنال.
وتعود آخر خسارة لمانشستر سيتي على ملعبه إلى نوفمبر 2022، أمام برينتفورد.
وعما إذا كان مانشستر سيتي يتعرض لضغوط، قال غوارديولا للصحفيين: "لا، لدينا نفس الضغط في كل مباراة".
وأضاف: "بشكل عام، كنا أكثر من لائقين أمام تشيلسي، ولكني أعرف معاييرنا، ليس من السهل الحفاظ على هذه المعايير لفترة طويلة جدًّا، لكننا فعلنا ذلك".
وتابع بيب: "حتى لو كنا قد حققنا الفوز 3/0 أمام تشيلسي، فإن الدوافع ستكون هي نفسها للفوز في المباراة المقبلة".
وأشار غوارديولا إلى أن تركيز مانشستر سيتي يبقى على أرض الملعب، وقال: "الناس يطلبون منا... علينا أن نتعايش مع ذلك. نعرف مدى صعوبة الأمر".
وتابع: "مررت بهذه التجربة في أنديتي السابقة، وخاصة برشلونة، إنه لشرف كبير لنا، نحن ندرك الوضع وعلينا مواصلة القيام بما نفعله".
وأتم: "الأمر يتعلق بكيفية تصرفنا والأداء الذي نقدمه، وأنا أول من طالب بهذا (الكمال) لمدة 95 دقيقة، مع العلم أنه مستحيل".
وأكد غوارديولا على أنه سعيد للغاية بأداء مانشستر سيتي هذا الموسم، وأن فريقه لا يزال في الصراع على اللقب.
وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: "منذ خسارتنا أمام أستون فيلا، فزنا بمبارياتنا وكنا أفضل، لكن لا يمكنني ضمان أي شيء".
وأوضح: "لكننا لا نزال في المنافسة، أتفهم تماما شكوك الناس، لكن وفقا لما أراه، أنا أكثر من راضٍ".
ويغيب عن مانشستر سيتي الجناح جاك غريليش، والمدافع يوسكو جفارديول للإصابة.