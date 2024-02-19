غوارديولا: أنا أكثر من راض عن مستوى مانشستر سيتي

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، اليوم الإثنين، إن فريقه لا يشعر بأي ضغط إضافي مع احتدام السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتجه مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الموسم الماضي، لمواجهة برينتفورد، غدا الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي، ويتأخر حامل اللقب بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر، مع لعب الأخير مباراة أكثر.

ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر تسع مباريات في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطتين عن آرسنال.