ظهر بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب، في صورة البطل، خلال مباراة فريقه أمام الأرجنتين، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم للرجال في ألعاب باريس يوم الأربعاء.

واقتحم أحد الأطفال أرض ملعب المباراة، وحاول التقاط صورة مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، ولكن الأمن أمسك به.

وابتعد جوليان ألفاريز، ولكن قابله الخنوس، وطلب منه العودة والتقاط صورة مع الطفل الذي اقتحم أرضية الملعب، وبالفعل عاد نجم السيتي لتلبية رغبة الطفل.

وقامت الجماهير المتواجدة بالتصفيق لتصرف النجم المغربي.

يذكر أن المغرب فاز 2-1 على الأرجنتين، بعدما ظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وسجل كريستيان ميدينا هدف التعادل للأرجنتين في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما تابع كرة مرتدة من العارضة، قبل أن تقتحم الجماهير أرض الملعب ليغادر كلا الفريقين نحو غرفة تبديل الملابس.

وبعد مغادرة كلا الفريقين لأرض الملعب، اكتشفا أن المباراة لم تنته وأن حكم اللقاء قرر إيقافها ولم يطلق صفارة النهاية.

وتم استئناف اللقاء، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، بعد ساعتين من النهاية الأولى له وألغى الحكم هدف ميدينا بداعي التسلل.

واستكملت المباراة لمدة ثلاث دقائق و15 ثانية، بعد إلغاء الهدف عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد، بحثت فيها الأرجنتين عن التعادل مجددا لكن المغرب تمكن من الصمود والفوز بالمباراة.

وقال المنظمون لاحقا إنهم يعملون لفهم الأسباب التي أدت إلى اقتحام الجماهير لأرض الملعب وتحديد الإجراءات المناسبة.