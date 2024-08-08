أثار لاعب خط وسط الأهلي المصري مجدي أفشة جدلا واسعا وردود أفعال متباينة في أوساط الفريق بعد ساعات قليلة فقط من التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة 44 في تاريخ فريق القلعة الحمراء.

وفاز الأهلي بهدف دون رد على سموحة يوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الـ24 من المسابقة ليتأكد من التتويج.

وحقق الأهلي سلسلة تاريخية من الانتصارات المتتالية وصلت إلى 20 فوزا ليحسم اللقب بعد توسيع الفارق عن منافسه بيراميدز إلى 8 نقاط قبل جولتين متبقيتين للأخير.

وبينما كانت المباراة تسير نحو النهاية بالتعادل السلبي، وهي نتيجة كافية أيضا لحسم اللقب، سجل محمد مجدي أفشة هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وأثار مجدي أفشة الذي تم اختياره رجل مباراة الأهلي وسموحة جدلا واسعا في محيط النادي الأهلي عندما عصى أوامر قائده محمد الشناوي وذهب للاحتفال مع الجماهير الأهلاوية عقب الفوز والتتويج.

وقبل بداية المباراة أمام سموحة، هاجم جمهور الأهلي إدارة النادي ببعض الهتافات، مما دفع قائد الفريق محمد الشناوي لمطالبة زملائه اللاعبين بعد المباراة بعدم الاحتفال مع الجمهور كرد فعل على ما أتاه المشجعون.

وفيما التزم الجميع بأوامر محمد الشناوي اختار محمد مجدي أفشة عصيان قائده والذهاب للاحتفال مع الجماهير مثلما كان يفعل دائما.

وتسبب أفشة في ردود أفعال كثيرة على منصات التواصل ، فيما أكد كثير من المتابعين أن تلك الحادثة ستلقي بظلالها على علاقة أفشة والشناوي.

وكان محمد مجدي أفشة واجه خلال الموسم الجاري الكثير من المشاكل مع مدربه السويسري مارسيل كولر بدعوى عدم منحه الوقت الكافي للعب.

ويمتد عقد مجدي أفشة (28 عاما) مع الأهلي حتى يونيو 2027.