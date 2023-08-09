الأهلي السعودي يواصل صفقاته المدوية بالتعاقد مع كيسي نجم برشلونة

وبحسب بيان من نادي برشلونة فإن الصفقة تكلفت 12 مليون يورو تقريبا.

وانضم لاعب خط الوسط الدولي الإيفواري لمدة 3 سنوات.

وأصبح كيسي خامس أبرز المنضمين إلى الأهلي، العائد لدوري المحترفين بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، بعد رياض محرز وروبرتو فيرمينو وإدوار مندي وآلان سانت-ماكسيمين.

وحصل كيسي على لقب الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2021-2022 والدوري والسوبر الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي.

وانضم كيسي إلى برشلونة مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.