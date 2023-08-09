الأهلي السعودي يواصل صفقاته المدوية بالتعاقد مع كيسي نجم برشلونة
أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده مع لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني فرانك كيسي ضمن خطط تقوية صفوف الفريق العائد إلى دوري روشن بعد موسم في دوري الدرجة الأولى.
وقال الأهلي عبر حسابه في منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر: "مسيرة حافلة مع الكبار، وللقصة بقية هنا"، وذلك في تعليقه على مقطع مصور يضم لقطات للاعب القادم من ساحل العاج.
وبحسب بيان من نادي برشلونة فإن الصفقة تكلفت 12 مليون يورو تقريبا.
وانضم لاعب خط الوسط الدولي الإيفواري لمدة 3 سنوات.
وأصبح كيسي خامس أبرز المنضمين إلى الأهلي، العائد لدوري المحترفين بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، بعد رياض محرز وروبرتو فيرمينو وإدوار مندي وآلان سانت-ماكسيمين.
وحصل كيسي على لقب الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2021-2022 والدوري والسوبر الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي.
وانضم كيسي إلى برشلونة مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.