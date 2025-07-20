قائد الهجوم الجديد.. ليفربول يلهب سباق ضم نجم ريال مدريد

فتح نادي ليفربول باب المفاوضات مجددًا للتعاقد مع النجم البرازيلي رودريغو، لاعب ريال مدريد، في محاولة لاستغلال التراجع النسبي لدوره داخل الفريق الملكي.

ويواجه رودريغو وضعًا غير مستقر في ريال مدريد، ورغم موهبته الواضحة، تقلصت مشاركاته في التشكيلة الأساسية، وحتى في كأس العالم للأندية، لم يكن عنصرًا أساسيًا.

هذا التراجع فتح الباب أمام تكهنات حول رحيله، وتلقى اللاعب عروضًا من أندية أوروبية وعرضًا مغريًا من السعودية، لكنه يفضل الاستمرار في القارة العجوز.

أخبار ذات علاقة تهديد للامين يامال.. 3 أسباب لتحرك برشلونة نحو رودريغو

ليفربول يعود للواجهة بعد 5 سنوات

في عام 2020، كشف وكيل رودريغو أن كلوب سافر شخصيًا إلى البرازيل لإتمام صفقة انتقاله من سانتوس.. ليفربول كان مستعدًا لجعل رودريغو أولى صفقاته الكبرى.

لكن المقابل المالي المعروض لم يكن كافيًا... النجم السابق إيلانو، الذي كان مسؤولًا في سانتوس، رفض بيع اللاعب بمبلغ 3 ملايين يورو، رغم وصول المفاوضات لمراحل متقدمة.

في النهاية، تدخّل ريال مدريد ودفع 40 مليون يورو لحسم الصفقة.

ومنذ ذلك الوقت، خسر ليفربول سلسلة من المعارك مع النادي الإسباني.

معارك الانتقالات: سلسلة خسائر للريدز

ريال مدريد تفوق على ليفربول في صفقات كبرى: مبابي، بيلينغهام، تشواميني، وفي كل مرة، كان ليفربول طرفًا جادًا في المفاوضات، لكن الريال كان يحسم المعركة

رغبة مبابي في اللعب للريال حسمت الصفقة، رغم اهتمام كلوب الشديد.

بيلينغهام رفض عرضًا مغريًا من ليفربول، مفضلًا اللعب في السانتياغو برنابيو.

تشواميني أيضًا اختار الريال، رغم مفاوضات متقدمة مع ليفربول.

وفي حالة أرنولد، دفع الريال مبلغًا ضخمًا لإشراكه في كأس العالم للأندية، بعد رفض ليفربول بيعه.

كوناتي.. المعركة التالية؟

المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي دخل هو الآخر دائرة صراع بين الناديين، فقد كشفت تقارير أن الريال مستعد لتقديم 25 مليون يورو، لكن ليفربول يتمسك بـ50 مليونًا.

اللاعب لم يوافق على تجديد عقده حتى الآن، ما يفتح الباب أمام انتقال مجاني الصيف المقبل.

رودريغو قد يكون أول نصر لليفربول في صراع طويل مع الريال، فقد قالت صحيفة "آس" إن الريدز يرون فيه النجم الذي يقود هجوم الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تطلعهم للعودة للمنافسة الأوروبية.