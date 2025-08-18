عانقه بشدة.. من هو البرتغالي الذي فاجأ رونالدو في هونغ كونغ؟ (فيديو)

كتب: نور الدين ميفراني

وصل نادي النصر السعودي لهونغ كونغ لخوض مباريات كأس السوبر السعودي حيث سيواجه في نصف النهائي الاتحاد السعودي.

وخلال وصوله لفندق الإقامة وجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الممثل والمقدم التلفزيوني جواو باياو وعانقه بشدة كما أخذ برفقته بعض الصور.

جواو باياو ممثل ومذيع تلفزيوني ومخرج شهير في البرتغال ولد في 8 أكتوبر 1963 ببلدة أمادورا قرب لشبونة واسمه الكامل جواو لويس باياو دوس سانتوس ويعتبر من الشخصيات الكاريزمية في البرتغال ويأسر الجماهير بضحكته المعدية.

مارس الفنان جواو باياو الرياضة من خلال الجمباز لمدة 7 سنوات وأيضا كرة القدم خلال 5 سنوات، لكنه كان يملك شغفا بالمسرح والتعبير الإبداعي منذ الطفولة؛ لذلك اتخذ الفن كمهنة ليكسب عيشه من صناعة الترفيه.

تتجذر الفنون بعمق في الخلفية الأكاديمية للفنان البرتغالي طوال حياته المهنية المتنوعة كمقدم وممثل ومخرج، ظل شغفه بالفنون، الذي صقله في المسرح، ثابتًا، سمحت له خبرته في مجال الاتصال والفنون المسرحية بالتميز في سوق التلفزيون.

بدأ كممثل درامي في المسرح، قدم مسرحيات لمؤلفين مثل بيرتولت بريشت (الأم الشجاعة في المسرح الوطني ونهاية سعيدة في المسرح المفتوح)؛ شكسبير (روميو وجولييت، على المسرح المفتوح، من إخراج جواو لورينسو، والملك لير، مع كارلوس أفيليز؛ وأنطون تشيخوف (بستان الكرز، على المسرح المفتوح أيضًا مع جواو لورينسو. عمل مع ديوغو إنفانتي في مسرحية "أوديو هاملت" لبول رودنيك (على مسرح فيلاريه).

على التلفزيون، ظهر في "أ ريليكيا" (1987)، و"كوباردياس" (1988)، و"ريكاردينا ومارتا" (1989)، وفي إنتاجات فيليبي لا فيريا لقناة RTP1، مثل "غراند نايت" (1992/1993) و"كباريه" (1994).

على قناة TVI، قدّم برنامج "فيستا إيستو"، الذي لم يكن له تأثير يُذكر، أصبح شخصيةً مشهورةً على التلفزيون البرتغالي مع برنامج "بيج شو سيك" (1995)، وهو برنامجٌ حقق نسب مشاهدةٍ عالية بين عامي 1997 و1999، قدّم أيضًا برنامج "بيج شو دو راديو" على إذاعة 88 FM Rádio Ocidente وعلى إذاعة متروبوليتانا FM 96.2، ولاحقًا مع برنامج "بوم باياو" (1998) على إذاعة سيك.

وشارك في عدة أعمال أخرى صوتية في الأفلام وعدة برامج على المسارح البرتغالية وقدم عدة ممثلات وممثلين للجمهور البرتغالي.

وما زال حاليا يقدم برامج في التلفزيون البرتغالي وشخصية شهيرة ومعروفة في البرتغال وهو ما جعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر يشعر بالسعادة للقائه ومعانقته.