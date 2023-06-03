تقرير: غاليتيه سيقود آخر مباراة لباريس سان جيرمان أمام كليرمون
ذكرت صحيفة "ليكيب" أن مغامرة كريستوف غاليتيه كمدرب لباريس سان جيرمان ستنتهي باستقبال كليرمون في بارك دي برينس، اليوم السبت، في الجولة الـ38 من الدوري الفرنسي.
وأكدت الصحيفة أن مواجهة كليرمون على ملعب بارك دي برانس ستكون الأخيرة لغاليتيه مع باريس سان جيرمان.
ورغم أن عقد غاليتيه مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2024 إلا أنه سيغادر الفريق بعد موسم واحد فقط من تولي تدريبه، حيث خلف ماوريسيو بوكتينيو الصيف الماضي.
ومن المتوقع أن تتسارع عملية البحث عن بديل غاليتيه البالغ من العمر 56 عاما، الذي سيكون بالتالي المدرب الثامن في عهد قطر للاستثمارات الرياضية "QSI".
وسيغادر غاليتيه وفي رصيده لقب في الدوري الفرنسي، وهو اللقب الـ11 للفريق ليصبح أكثر فريق تحقيقا للقب في تاريخ المسابقة مقابل 10 ألقاب لسانت إيتيان و9 لمارسيليا و8 لكل من موناكو ونانت.
وخرج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 بالخسارة 0/1 و0/2 أمام بايرن ميونخ.
وردا على سؤال عن أسوأ ذكرياته في باريس سان جيرمان، لم يتردد غاليتيه في القول يوم الخميس الماضي: "مواجهتا بايرن ميونخ، هذا مؤكد، بعد ذلك كانت هناك مباريات حيث كنا جيدين جدًا، لكن ليس لدي شيء محدد".
وأضاف: "أفضل شيء هو أن تكون بطلا لفرنسا من أول يوم إلى آخر يوم، لن يكون هذا كافيا في نظر قادة باريس سان جيرمان".