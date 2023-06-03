تقرير: غاليتيه سيقود آخر مباراة لباريس سان جيرمان أمام كليرمون

ذكرت صحيفة "ليكيب" أن مغامرة كريستوف غاليتيه كمدرب لباريس سان جيرمان ستنتهي باستقبال كليرمون في بارك دي برينس، اليوم السبت، في الجولة الـ38 من الدوري الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن مواجهة كليرمون على ملعب بارك دي برانس ستكون الأخيرة لغاليتيه مع باريس سان جيرمان.

ورغم أن عقد غاليتيه مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2024 إلا أنه سيغادر الفريق بعد موسم واحد فقط من تولي تدريبه، حيث خلف ماوريسيو بوكتينيو الصيف الماضي.