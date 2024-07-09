قصة "لعنة القطة" التي أصابت منتخب البرازيل

"منذ لقطة طرد القطة في كأس العالم 2022 والبرازيل ليست بخير"، هكذا يزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي متداولين صورة شهيرة خلال مونديال 2022؛ حيث قفزت قطة على المنضدة خلال مؤتمر صحفي كان يعقده فينيسيوس جونيور، لاعب السامبا، قبل مواجهة كرواتيا، ليتم إبعادها بشكل سيئ.

وودعت البرازيل أخيرا بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد الخسارة أمام أوروغواي (4-2) بركلات الترجيح، كما لم تقدم الأداء المتوقع منها في البطولة، فقد تعادلت مرتين في دور المجموعات، وفازت على باراغواي فقط قبل خروجها من دور الثمانية للمرة الثانية على التوالي في بطولة كبرى، بعد وداع كأس العالم 2022 في قطر في المرحلة نفسها.

وألقت صحيفة "ذا صن" الضوء على اللقطة الشهيرة لتصفها بـ"لعنة القطة" وتربطها بما حدث لـ"السيليساو" منذ ذلك الوقت.

وفي هذه اللقطة كان فينيسيوس يتحدث عندما قفزت القطة على الطاولة، فأمسكها المسؤول الإعلامي لمنتخب البرازيل وألقاها بعيداً، في تصرف أثار انتقادات الحاضرين.

وأضافت الصحيفة: "منذ تلك اللحظة الغريبة، عانى المنتخب البرازيلي من الخروج من البطولات والإصابات على مدار فترتين قاتمتين".

وبعد واقعة القطة بأيام قليلة، تعرضت البرازيل للإقصاء من مونديال 2022 على يد كرواتيا في ربع نهائي البطولة، التي توجت بها الأرجنتين في النهاية.

كما تعرض نيمار داسيلفا، قائد ونجم المنتخب البرازيلي، في أكتوبر الماضي، إلى تمزق بالرباط الصليبي حرمه من ممارسة كرة القدم، حتى الآن، إذ يواصل مراحل التأهيل مع نادي الهلال السعودي.

وفي كأس العالم تحت 20 عاماً، ودع شباب البرازيل البطولة من ربع النهائي.

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كما غاب منتخب البرازيل، حامل الميدالية الذهبية مرتين متتاليتين، عن المشاركة في أولمبياد باريس بعدما أقصاه غريمه التقليدي الأرجنتين من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب.

وفي النهاية، ودع راقصو السامبا كوبا أمريكا ضد أوروغواي بركلات الترجيح فجر الأحد، بعد تعادل سلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.