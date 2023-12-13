وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود رئيس نادي الهلال الأسبق

توفي الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، رئيس نادي الهلال الأسبق، اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "عكاظ" في تدوينة لها عبر حسابها على منصة "إكس": "انتقل إلى رحمة الله رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير".

كما نعاه الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، قائلًا عبر حسابه على منصة "إكس": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي والمواساة في وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعًا في درجاته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".