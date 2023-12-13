وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود رئيس نادي الهلال الأسبق
توفي الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، رئيس نادي الهلال الأسبق، اليوم الأربعاء.
وقالت صحيفة "عكاظ" في تدوينة لها عبر حسابها على منصة "إكس": "انتقل إلى رحمة الله رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير".
كما نعاه الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، قائلًا عبر حسابه على منصة "إكس": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي والمواساة في وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعًا في درجاته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".
يذكر أن الأمير بندر بن محمد كان رئيسًا لنادي الهلال خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2000، ولقب بالرئيس الذهبي للنادي، إذ حقق الهلال في عهده العديد من البطولات، منها دوري أبطال آسيا عام 2000، وبطولة الدوري السعودي موسم 1997-1998، و3 بطولات آسيوية أخرى، وعدد من البطولات المحلية، منها كأس المؤسس.