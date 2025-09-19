logo
رياضة

سيراميكا له ضربة جزاء.. عمرو أديب يهاجم حكم مباراة الأهلي المصري (فيديو)

سيراميكا له ضربة جزاء.. عمرو أديب يهاجم حكم مباراة الأهلي المصري (فيديو)
الإعلامي عمرو أديبالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

وجه الإعلامي عمرو أديب، نقدًا لاذعًا إلى الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراة الأهلي ضد سيراميكا، أمس الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

الحكم محمود وفا، رفض احتساب ركلة لصالح سيراميكا، في المباراة التي فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، وذلك رغم تدخل حكم الفيديو وطلبه مراجعة لعبة بها شك لصالح الفريق الضيف.

الأهلي تقدم في منتصف الشوط الأول عن طريق محمود تريزيغيه، ثم شهدت الدقيقة 40 لقطة مثيرة للجدل عندما تعرض إسلام عيسى لاعب سيراميكا لعرقلة داخل منطقة الجزاء، من جانب ياسر إبراهيم لاعب الأهلي.

وقرر حكم الفيديو استدعاء محمود وفا لمراجعة اللعبة، بعد تدخل ياسر إبراهيم ودفعه للاعب إسلام عيسى.

لكنه بعد مشاهدتها قرر الحكم محمود وفا استئناف اللعب دون احتساب أي مخالفة.

 

 

هجوم ناري من عمرو أديب

قال عمرو أديب في تصريحات تليفزيونية تعليقًا على هذه اللقطة: "هناك ضربة جزاء واضحة، لأن لاعب الأهلي دفع لاعب سيراميكا".

وأضاف: "رغم رؤية الحكم للعبة في الفيديو والتأكد من وجود ركلة جزاء بعد إعادة اللعب 4 أو 5 مرات، إلا أنه رفض احتسابها".

وواصل متهكمًا: "أرجو أن يتم توضيح الأمر لنا، لماذا يحدث هذا، ومرت المباراة بشكل طبيعي دون أي هجوم على الحكم الذي أخطأ، وجماهير الأهلي خرجت سعيدة دون أي مشاكل".

 

عمرو أديب : سيراميكا ليه ضربة جزاء واضحة امام الأهلي.. والحكم راح شاف الڤار برضو بينالتي وبعدين ماحسبش حاجة مجاناً على شاهد برنامج #الحكاية يعرض من الجمعة - الأثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على #MBCMASR لمتابعة البث المباشر https://www.shahid.net/mbcmasr

Posted by ‎MBC مصر‎ on Friday, September 19, 2025

 

