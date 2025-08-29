ابتسمت لهم.. أكبر 5 محظوظين في قرعة دوري أبطال أوروبا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أجريت قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، خلال الساعات القليلة الماضية، وأسفرت عن بعض المواجهات القوية.

وستجد أندية كبيرة طريقاً صعباً وشاقاً من أجل التأهل، فيما ابتسمت القرعة لبعض الأندية والتي قد تجد طريقاً مفروشاً بالورود للتأهل.

ورغم كون كرة القدم علمتنا أن النتيجة تصنع في الميدان، فإن على الورق ابتسمت القرعة لعدة أندية ولاعبين، وهو ما نرصده في السطور التالية:

برشلونة الإسباني

رغم أزمته المالية الخانقة يحلم برشلونة بلقب سادس في تاريخه بدوري أبطال أوروبا وكان قريباً، الموسم الماضي، لولا خروجه من نصف النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي.

هذا الموسم ابتسمت القرعة لفريق المدرب الألماني هانز فليك والذي سيواجه فريقين قويين، هما حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي في إسبانيا، ثم يواجه فرقاً في المتناول، وهي: آنتراخت فرانكفورت الألماني، وكلوب بروغ البلجيكي، وأولمبياكوس اليوناني، وسلافيا براغ التشيكي، وكوبنهاغن الدنماركي، ونيوكاسل الإنجليزي.

مانشستر سيتي الإنجليزي

جنبت القرعة فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعض المواجهات القوية والتي تبدو مقتصرة فقط على مواجهة ريال مدريد في ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو".

ويواجه السيتي في رحلته منافسه بروسيا دورتموند الألماني في إنجلترا، ونفس الأمر مع غلطة سراي التركي، ليتجنب رحلة شاقة إلى ملعب صعب في مواجهة بطل الدوري التركي.

توتنهام الإنجليزي

حامل لقب الدوري الأوروبي سيجد نفسه في قرعة جيدة بشكل كبير.

باستثناء اللعب ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيواجه توتنهام أندية بإمكانه التنافس معها بشكل متكافئ أو بتفوق.

ويواجه توتنهام كلاً من: بروسيا دورتموند، وفياريال، وفرانكفورت، وسلافيا براغ، وبودو غليمت، وكوبنهاغن، وموناكو.

النجم الإسباني نيكو ويليامز

خدمته القرعة رغم صعوبتها بالنسبة لفريقه أتلتيك بلباو، حيث سيكون أمام تحدٍ كبيرٍ لإثبات جدارته، وبإمكانه كسب الشهرة والتألق حين يلعب أمام الكبار: باريس سان جيرمان، وبروسيا دورتموند، وآرسنال ونيوكاسل، وأتلانتا .

وقد يجد نفسه الصيف المقبل محط اهتمام جديد من برشلونة والأندية الكبرى في أوروبا، والدوري الإنجليزي.

نابولي الإيطالي

تجنب حامل لقب الدوري الإيطالي الأسوأ في القرعة، حيث سيجد أمامه فريقين قويين من إنجلترا: تشيلسي، ومانشستر سيتي، واحد في ملعبه، والثاني خارج ملعبه، والبقية بإمكانه تجاوزها.

وسيواجه فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي كلاً من: فرانكفورت، وبنفيكا، وسبورتينغ لشبونة، و إيندهوفن، وكاراباخ، وكوبنهاغن.