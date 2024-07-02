الأهلي يجدد عقد نجمه المخضرم لعامين

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جدد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة موسمين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الأهلي وافق على تجديد السولية موسمين، بعدما كان النادي متمسكًا بموسم، والآخر مرتبطاً بتحقيق شروط المشاركة.

وتابع أن كولر هو كلمة السر في تجديد السولية حيث تمسك ببقائه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن السولية وقع على العقود الجديدة خلال الساعات الماضية، وسيتم الإعلان الرسمي من قبل النادي.

وعن تفاصيل عقد السولية الجديد مع النادي الأهلي قال: "ارتفع إلى عشرة ملايين جنيه في الموسم الأول، ويزيد مليونا في الموسم الثاني".

ويتضمن العقد حملة إعلانية مقابل مليوني جنيه في كل موسم وبعض الامتيازات الأخرى في العقد مرتبطة بالمشاركة والأهداف والبطولات.

يذكر أن عمرو السولية، قاد الأهلي أمس الاثنين، لسحق مضيفه طلائع الجيش برباعية دون رد في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واستغل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي ارتباك مدافعي طلائع الجيش، وأحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 34 بعد تمريرة قصيرة من طاهر محمد طاهر فشل ثلاثي دفاع الجيش في إبعاد الكرة أكثر من مرة ليتدخل السولية، ويضع الكرة في شباك الحارس محمد شعبان.

وواصل الأهلي انتصاراته المحلية في سعيه للوصول إلى صدارة الدوري والاحتفاظ بلقب المسابقة المفضل لجماهيره بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة.