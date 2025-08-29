مفاجأة مدوية.. الهلال يتعاقد مع نجل إنزاغي

تعاقد نادي الهلال السعودي رسمياً مع نجل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بقلعة الزعيم، لينضم إلى فرق الشباب.

ووقع اللاعب الإيطالي لورينزو إنزاغي مع نادي الهلال لينضم إلى فريق الناشئين تحت 14 عاماً بالعملاق السعودي.

وكان لورينزو نجل المدرب الإيطالي لاعباً في صفوف فرق أكاديمية نادي إنتر ميلان الإيطالي.

واستقر لورينزو في المملكة العربية السعودية رفقة والده بعد قبوله عرض نادي الهلال في شهر يونيو المقبل.

يشار إلى أن سيموني إنزاغي كان لاعباً لعدة أندية إيطالية على رأسها كاربي ونوفارا ولاتسيو وسامبدوريا وأتالانتا، كما أن شقيقه فيليبو كان نجماً مميزاً في صفوف ميلان ويوفنتوس وبارما.

وقاد سيموني إنزاغي تدريب الهلال في شهر يونيو الماضي، عقب نهاية مشواره مع إنتر ميلان.

ونجح إنزاغي في الصعود مع الهلال إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة بعد التعادل مع ريال مدريد الإسباني والفوز على رد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

وفجر الهلال مفاجأة مدوية تحت قيادة إنزاغي في ثمن نهائي المونديال بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي قبل الخروج على يد فلومينينسي البرازيلي.