تمهيدا للتعاقد معه.. نادي النصر يعلن وصول الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي (صور)
أغوستين روسي سيكون بديلًا للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا المصاب.
أعلن نادي النصر السعودي اليوم الإثنين وصول الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي تمهيدا للتعاقد معه.
وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "وصل إلى الرياض قبل قليل حارس المرمى الأرجنتيني أغوستين روسي، على أن يجري غدًا الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم".
وقبل أيام ذكر الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو أن بوكا جونيور سيحصل على مبلغ مليون دولار ونصف، مقابل الإعارة حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل.
ويبلغ أغوستين روسي من العمر 27 عامًا، ولعب سابقًا في أندية إستوديانتيس ولانوس، وحاليًا في بوكا جونيورز، ولم يسبق له خوض أي مباراة مع منتخب الأرجنتين الأول.
وسيكون أغوستين روسي بديلا للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا المصاب وسيجاور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل للنصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.