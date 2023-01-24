تمهيدا للتعاقد معه.. نادي النصر يعلن وصول الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي (صور)

وقبل أيام ذكر الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو أن بوكا جونيور سيحصل على مبلغ مليون دولار ونصف، مقابل الإعارة حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل.

ويبلغ أغوستين روسي من العمر 27 عامًا، ولعب سابقًا في أندية إستوديانتيس ولانوس، وحاليًا في بوكا جونيورز، ولم يسبق له خوض أي مباراة مع منتخب الأرجنتين الأول.

وسيكون أغوستين روسي بديلا للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا المصاب وسيجاور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل للنصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.