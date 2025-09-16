أنا غاسل يدي من الاتحاد.. تعليق صادم من محمد نور بعد الخسارة أمام الوحدة (فيديو)

وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي الأسبق، انتقادات صادمة للمدرب الفرنسي لوران بلان، وذلك عقب الخسارة المفاجئة لفريقه السابق أمام نظيره الوحدة الإماراتي (1-2)، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء تعليق نور، الذي يعد أحد أبرز رموز النادي عبر التاريخ، على خلفية أداء "العميد" المتعثر، وخسارته بشكل درامي في اللحظات الأخيرة.

وخلال المباراة، تقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 21، سجله الهولندي ستيفن بيرغوين، ولكن بعدها تلقى مدافع الاتحاد مهند الشنقيطي بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على لاعب الوحدة، ليواصل "العميد" المباراة بعشرة لاعبين فقط.

استغل الوحدة الإماراتي التفوق العددي، وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق البرازيلي كايو كانيدو، ومع صافرة النهاية تقريبا، نجح البرازيلي لوكاس بيمنتا في تسجيل هدف الفوز للوحدة.

تصريح صادم من محمد نور

وجه محمد نور سهام نقده مباشرة إلى المدرب والجهاز الفني، قائلاً في تصريحات تلفزيونية: "الاتحاد لا يلعب ككتلة واحدة، فالخطوط منفصلة عن بعضها وهذا أمر واضح للجميع".

وأضاف نور، في تصريحات تلفزيونية: "الاتحاد خسر أمام الوحدة بسبب ظهوره بلا هوية.. بعد طرد الشنقيطي المدرب لم يحرك ساكنا"، مشيرًا إلى عدم وجود رد فعل تكتيكي من المدرب بعد حادثة الطرد.

ولم يتردد أسطورة الاتحاد في تعميم انتقاداته ليشمل أداء الفريق منذ بداية الموسم، مؤكدا: "الاتحاد ليس مقنعا منذ بداية الموسم"، معتبرا أن "السبب في ذلك يعود للمدرب الذي يمتلك مجموعة من الأدوات الرائعة التي لا يجيد استخدامها".

واختتم نور تصريحه الصادم بعبارة مفاجئة عبر فيها عن يأس جماهير الاتحاد، قائلاً: "هذا الموسم أنا غاسل يدي من الاتحاد"، في إعلان رمزي عن فقدان الأمل في تقديم الفريق مستوى مشرفا خلال الموسم الحالي.