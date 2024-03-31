استبدلوا الشعراء بالجنود.. انتقاد مثير لتعادل آرسنال ومانشستر سيتي
علق المحلل في شبكة "بي إن سبورت" محمد العلوي على التعادل السلبي بين مانشستر سيتي وآرسنال على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي.
وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار 90 دقيقة، وهذا التعادل السلبي الأول بين الفريقين في مختلف المسابقات منذ تعادلهما السلبي في أبريل 2010، ولم ترتق المباراة إلى مستوى التوقعات.
وكتب محمد العلي عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "مباراة تمثل ما وصلت إليه كرة القدم الحديثة، الكثير من التنظيم والقليل من الإبداع، لقد تم استبدال الشعراء بالجنود، لاعبون ينفذون فقط، لا أحد منهم قادرا على الخروج عن النظام، لقد تم تقزيم اللاعب على حساب المدرب!".
واستفاد ليفربول من هذه النتيجة حيث يتصدر الريدز جدول الترتيب برصيد 67 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بنقطتين عن آرسنال الثاني، وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم.
واستمرت عقدة ملعب الاتحاد أمام آرسنال حيث يعود آخر فوز لآرسنال على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي إلى يناير 2015.
وفي أبرز مباريات ليفربول في آخر تسع جولات من الدوري الإنجليزي سيلعب الريدز مع مانشستر يونايتد وإيفرتون وتوتنهام.
في حين سيكون على مانشستر سيتي مواجهة توتنهام وبرايتون، أما آرسنال فيلعب مع توتنهام ومانشستر يونايتد وإيفرتون.