ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يكرم وفادة إشبيلية بثلاثية ويعزز صدارته

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه إشبيلية 3 -1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 11 من المسابقة.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق لوكا مودريتش بعدما تلقى عرضية منخفضة من فينيسيوس جونيور وسدد في المرمى الخالي.

وسيطر ريال مدريد على اللعب لكنه أهدر العديد من الفرص، وسمح لإشبيلية بالعودة في الدقيقة 54، عندما ركض إريك لاميلا خلف الدفاع ليدرك التعادل من مدى قريب في شباك الحارس تيبو كورتوا.

ومع ذلك، تألق فينيسيوس مرة أخرى، وتلقى تمريرة طويلة من البديل ماركو أسينسيو، وركض بسرعة نحو المرمى ثم مرر للبديل الآخر فاسكيز الذي سجل بسهولة في المرمى الخالي في الدقيقة 79.

وحسم فالفيردي الانتصار بعد دقيقتين بتسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء نحو الزاوية اليمنى العليا.