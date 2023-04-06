مرتضى منصور يعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بعد فشل التعاقد مع هيرليش

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجهاز الفني الذي سيقود تدريبات الفريق لحين حسم صفقة المدرب الأجنبي الجديد، بعد فشل المفاوضات مع المدرب الألماني هايكو هيرليش.

وسافر هيرليش إلى القاهرة لإنهاء المفاوضات مع النادي الأبيض، قبل أن ينشب خلاف حول الشرط الجزائي، ليتم الإعلان عن فشل التعاقد مع المدرب، على أمل تعيين مدرب آخر خلال 48 ساعة.