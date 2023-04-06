مرتضى منصور يعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بعد فشل التعاقد مع هيرليش
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجهاز الفني الذي سيقود تدريبات الفريق لحين حسم صفقة المدرب الأجنبي الجديد، بعد فشل المفاوضات مع المدرب الألماني هايكو هيرليش.
وسافر هيرليش إلى القاهرة لإنهاء المفاوضات مع النادي الأبيض، قبل أن ينشب خلاف حول الشرط الجزائي، ليتم الإعلان عن فشل التعاقد مع المدرب، على أمل تعيين مدرب آخر خلال 48 ساعة.
وتنتظر الزمالك مواجهة قوية مع البنك الأهلي في الدوري المصري يوم الأحد القادم، ويحتل الفريق المركز السادس بعد سلسلة من النتائج المخيبة منذ يناير الماضي.
وبحسب مرتضى منصور، سيكون مدحت عبدالهادي مدربا عاما في الجهاز الجديد وأحمد مجدي مدربا ومحمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى وعبدالواحد السيد مديرا للكرة.
ومن المنتظر أن يقود مدحت عبدالهادي تدريبات الفريق لحين إعلان اسم المدرب الجديد استعدادا لمباراة البنك الأهلي القادمة في الدوري.
واشترط هيرليش الحصول على بقية قيمة عقده بالكامل حال إقالته من نادي الزمالك، وهو ما أفسد الاتفاق مع إدارة النادي بعدما كان الطرفان قريبين من توقيع العقد.
وتعكف لجنة فنية على اختيار مدرب الزمالك الجديد تتكون من أحمد حسام ميدو وأحمد عبدالحليم وحمادة عبداللطيف وإسماعيل يوسف، نجوم النادي السابقين، بالإضافة إلى أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع كرة القدم بالنادي، ومرتضى منصور رئيس النادي.
وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك إن هناك من اتصل بالمدرب وحذره من العمل في الزمالك بسبب مشاكل النادي، وهو ما أفسد الصفقة.