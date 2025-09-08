الأرقام تذهل الجميع.. كيف غيّر النصر مسيرة جواو فيليكس؟

كتب – نور الدين ميفراني

حقق البرتغالي جواو فيليكس بداية موسم رائعة بعد انتقاله للنصر السعودي في خطوة مفاجئة، حيث كان قريبا من الانضمام لبنفيكا، ولكن الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي"، تدخل لإقناع اللاعب للعب بجواره في دوري روشن للمحترفين.

وبعد تقلب كبير في مسيرته بأوروبا برفقة أندية كبيرة مثل بنفيكا وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وميلان، فاجأ النجم البالغ من العمر 25 عاما الجميع بالموافقة على الانضمام للنصر السعودي.

واعتبر البعض الخطوة تراجعا في مسيرة اللاعب جواو فيليكس، الذي اعتبر في بداياته برفقة بنفيكا أحد أفضل المواهب الصاعدة في كرة القدم، لكنه عاد بقوة بعد الرحيل نحو النصر واللعب في دوري روشن.

وبلغة الأرقام سجل جواو فيليكس 4 أهداف برفقة النصر السعودي في 3 مباريات منها "هاتريك" أمام التعاون في أولى جولات دوري روشن للمحترفين، كما سجل هدفين برفقة منتخب البرتغال في اكتساح أرمينيا "5-0" في بداية مشوار المنتخب بتصفيات كأس العالم 2026.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينجح خلالها فيليكس في التسجيل بقميص البرتغال منذ 18 نوفمبر 2024، عندما هز شباك كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

ورفع فيليكس رصيده إلى 11 هدفاً بقميص المنتخب البرتغالي منذ بدايته الدولية عام 2019، بعدما خاض 46 مباراة.

ومع بداية الموسم يبدو النجم البرتغالي واثقا من نفسه، وأحد أفضل اللاعبين في الملعب، سواء مع فريقه أو مع البرتغال.

ولعب مواطنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دورا كبيرا في إقناعه بالانتقال للسعودية وسهل له كل شيء ومنها وضع طائرته الخاصة رهن إشارته للانتقال لمعسكر الفريق في النمسا قبل بداية الموسم.

وظهر فيليكس مع البرتغال بالشكل نفسه الذي توهج به مع "العالمي" بالتواجد خلف رونالدو والميل على الطرف الأيسر أحيانا، بالإضافة لاقتحام منطقة الجزاء.