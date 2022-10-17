ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يستعيد الصدارة وميلان يتخطى فيرونا ويرتقي للمركز الثالث

استعاد نابولي صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتغلبه بصعوبة 3-2 على بولونيا بفضل هدف حاسم من البديل فيكتور أوسيمين.

وافتتح جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا التسجيل في الدقيقة 41 عندما استقبل تمريرة من أندريا كامبياسو داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك.

لكن تقدم بولونيا لم يستمر طويلا إذ أدرك جوان جيسوس التعادل بعدها بأربع دقائق.

وقدم الفريقان أداء قويا في الشوط الثاني. وسجل هيرفينج لوزانو هدفا في الدقيقة 49 لصالح نابولي، قبل أن يدرك موسى بارو التعادل بعدها بدقيقتين بتسديدة بعدية المدى لم يتعامل معها حارس المرمى أليكس ميريت كما ينبغي لتدخل الشباك.

وسجل البديل أوسيمين هدف الفوز في الدقيقة 69 إذ استقبل تمريرة كفيشا كفاراتسخيليا ليلعبها ببراعة فوق الحارس أوكاش سكوروبسكي.

وحقق نابولي فوزه العاشر على التوالي في كل المسابقات ويتصدر الدوري برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، بفارق نقطتين عن أتلانتا صاحب المركز الثاني ثم يملك لاتسيو وأودينيزي 21 نقطة لكل منهما.

هدف تونالي المتأخر يهدف ميلان الفوز 2-1 على فيرونا

وأحرز ساندرو تونالي هدفا قرب النهاية ليمنح ميلان حامل اللقب الفوز 2-1 على فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم الفريق الزائر بهدف سجله ميجيل فيلوسو لاعب فيرونا بطريق الخطأ في مرماه بعدما حول عرضية رافائيل لياو إلى داخل شباكه في الدقيقة التاسعة.

واستحق فيرونا التعادل بعد مرور 19 دقيقة حيث سدد كوراي جونتر كرة ضعيفة أبدلت اتجاهها في ماتيو جابيا مدافع ميلان ودخلت مرمى الحارس تشيبريان تاتاروشانو.

وضمن ميلان الفوز في الدقيقة 81 عندما مرر أنتي ريبيتش الكرة إلى تونالي بمفرده داخل منطقة الجزاء ولم يواجه صعوبة في التسديد داخل شباك الحارس لورينتسو مونتيبو.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 23 نقطة ويتأخر بثلاث نقاط عن نابولي المتصدر بعد عشر جولات. وبقي فيرونا في منطقة الهبوط برصيد خمس نقاط ويأتي في المركز 18.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: