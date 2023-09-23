ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم نوتينغهام ويعزز صدارته
ارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 18 نقطة في الصدارة
عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على منافسه نوتينغهام فورست، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة السادسة للبريميرليغ.
وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق فيل فودين بتصويبة رائعة في الدقيقة السابعة.
ونجح إيرلينغ هالاند في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 14، برأسية بعد عرضية من الوافد الجديد ماتيوس نونيز.
وارتفع رصيد هالاند من الأهداف، في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، إلى 8 أهداف.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 18 نقطة في الصدارة وحيدا، فيما بقي رصيد نوتينغهام 7 نقاط في المركز العاشر.