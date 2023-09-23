ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم نوتينغهام ويعزز صدارته

عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على منافسه نوتينغهام فورست، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة السادسة للبريميرليغ.

وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق فيل فودين بتصويبة رائعة في الدقيقة السابعة.