بعد انتظار 47 عاما.. دنفر ناجتس يحرز لقبه الأول في NBA بالفوز على ميامي هيت
حقق دنفر ناجتس لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) للمرة الأولى في تاريخه وبعد انتظار 47 عاما، بعدما تغلب على ميامي هيت 94-89.
ويعد هذا الفوز الرابع في السلسلة ليحسم ناجتس سلسلة النهائي التي تقام على أساس الأفضل في سبع مباريات بنتيجة 4-1.
وأنهى ناجتس الأدوار الإقصائية بتسعة انتصارات على أرضه مقابل هزيمة واحدة كانت أمام هيت في المواجهة الثانية.
وكان فريق المدرب مايكل مالون فاز على مينيسوتا تيمبرولفز في الدور الأول للقسم الغربي ثم تغلب على فينكس صنز بقيادة كيفن دورانت في الدور قبل النهائي.
وفي نهائي الغرب سحق ناجتس منافسه لوس أنجليس ليكرز 4-صفر ليحطم آمال ليبرون جيمس في اللقب.
واستهل هيت المباراة بتسجيل خمس نقاط بينما فرط ناجتس بالكرة أربع مرات في أول ثلاث دقائق.
لكن مايكل بورتر قاد صحوة ناجتس الذي أحرز 12 نقطة متتالية ثم تقدم 15-8 بفضل رمية ثلاثية من نيكولا يوكيتش.
وأعاد بام أديبايو هيت إلى المباراة ومنحه التقدم 24-22 بنهاية الربع الأول، بينما لم يستطع ناجتس التعامل مع الالتحامات البدنية القوية للفريق الضيف.
وعانى ناجتس من مشكلة أخرى بارتكاب يوكيتش وجمال موراي خطأين بالإضافة إلى ثلاثة أخطاء من آرون جوردون.
وقلص ناجتس النتيجة إلى 30-27 في بداية الربع الثاني لكن كاليب مارتن أحرز أربع نقاط متتالية لهيت.
واضطر مالون مدرب ناجتس لطلب وقت مستقطع بعد تفوق هيت بعشر نقاط.
وتحسن ناجتس وأحرز ست نقاط متتالية ليقلص النتيجة إلى 42-39 غير أن كايل لوري سجل رمية ثلاثية أخرى لهيت.
ورد هيت على كل محاولات ناجتس بفضل تألق أديبايو الذي أنهى الشوط الأول مسجلا 18 نقطة ليتقدم الفريق الضيف 51-44.
وسجل ناجتس رمية ثلاثية واحدة من 15 محاولة مقابل أربع رميات ناجحة لهيت من 15 محاولة أيضا.
وجاءت بداية الربع الثالث متكافئة حيث سجل كل فريق تسع نقاط مع استمرار معاناة ناجتس في الرميات الثلاثية.
لكن ناجتس نجح في مجاراة الأسلوب البدني لهيت الذي اتسمت هجماته بالتسرع.
ونجح ناجتس في تسجيل سبع نقاط متتالية آخرها رمية ثلاثية من موراي ليدرك التعادل 60-60.
واستعاد هيت توازنه بعد وقت مستقطع من المدرب إريك سبولسترا لكن الأمور بقيت كما هي عليه مع تفوق الفريق الضيف 71-70 بنهاية الربع الثالث.
وقال مالون عن معاناة فريقه في الرميات الثلاثية: "تتاح لنا الفرص بشكل رائع لكن لا نسجل".
وبدأ ناجتس الربع الأخير بتسجيل خمس نقاط متتالية ليتقدم 75-71.
ومع وجود اللقب على المحك كان على سبولسترا التدخل سريعا لمنع انهيار هيت.
وبعد تقدم ناجتس 79-76 مر الفريقان بأسوأ دقيقتين ونصف الدقيقة في سلسلة مواجهتهما حيث فرط كل منهما بالكرات بسهولة.
واستشاط مالون غضبا وطالب فريقه بالهدوء في الهجوم، وسجل موراي نقطتين ليعزز ناجتس تفوقه.
وبدا أن ناجتس وضع يده على اللقب مع تقدمه 83-76 لكن جيمي باتلر نفض غبار بداية كارثية.
وحتى بداية الربع الأخير سجل باتلر ثماني نقاط من بينها محاولتان صحيحتان فقط على السلة.
لكنه سجل رميتين ثلاثيتين ثم حصل على ثلاث رميات حرة سجلها كلها ليعيد التقدم لهيت 87-86.
وأعاد يوكيتش التقدم لناجتس في الهجمة التالية قبل أن يستعيد هيت التقدم برميتين حرتين من باتلر قبل دقيقتين من النهاية.
واستحوذ بروس براون على كرة مرتدة في الهجوم ليسجل نقطتين ويمنح ناجتس التقدم.
وفرط باتلر في الكرة ليحصل كنتافيوس كالدويل-بوب على رميتين حرتين نفذهما بنجاح ليتفوق ناجتس 92-89 قبل 24.7 ثانية من النهاية.
وأهدر باتلر رمية ثلاثية لترتد الكرة إلى براون الذي حصل على رميتين حرتين سجلهما ليحسم اللقب لناجتس.
وتصدر يوكيتش قائمة مسجلي ناجتس برصيد 28 نقطة فيما أضاف بورتر 16 نقطة.
وكان باتلر الأكثر تسجيلا في صفوف هيت وله 21 نقطة.
يوكيتش الأفضل
وفاز يوكيتش بجائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائي ليصبح رابع لاعب أوروبي يفوز بالجائزة بعد الفرنسي توني باركر (2007) والألماني ديرك نوفيتسكي (2011) واليوناني يانيس أنتيتوكومبو (2021).
وهذه هي المرة السادسة التي يفوز فيها لاعب غير أمريكي بجائزة أفضل لاعب، حيث سبق أن حصدها النيجيري حكم أولاجون مرتين في 1994 و1995 مع هيوستون روكتس.
وأصبح يوكيتش أول لاعب ينهي الأدوار الإقصائية في صدارة عدد النقاط والاستحواذ على الكرات المرتدة والتمريرات الحاسمة.
وأحرز يوكيتش 600 نقطة واستحوذ على 269 كرة مرتدة بالإضافة إلى 190 تمريرة حاسمة في 20 مباراة.
وقال يوكيتش: "أنجزنا المهمة، الآن سنعود إلى منازلنا. الفريق قدم مجهودا رائعا".
وأضاف: "لهذا السبب كرة السلة رياضة ممتعة. لا يمكن لأحد أن يقول ماذا سيحدث، فهناك العديد من العوامل. أنا سعيد بفوزنا بالمباراة".