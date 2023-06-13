بعد انتظار 47 عاما.. دنفر ناجتس يحرز لقبه الأول في NBA بالفوز على ميامي هيت

حقق دنفر ناجتس لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) للمرة الأولى في تاريخه وبعد انتظار 47 عاما، بعدما تغلب على ميامي هيت 94-89.

ويعد هذا الفوز الرابع في السلسلة ليحسم ناجتس سلسلة النهائي التي تقام على أساس الأفضل في سبع مباريات بنتيجة 4-1.

وأنهى ناجتس الأدوار الإقصائية بتسعة انتصارات على أرضه مقابل هزيمة واحدة كانت أمام هيت في المواجهة الثانية.

وكان فريق المدرب مايكل مالون فاز على مينيسوتا تيمبرولفز في الدور الأول للقسم الغربي ثم تغلب على فينكس صنز بقيادة كيفن دورانت في الدور قبل النهائي.

وفي نهائي الغرب سحق ناجتس منافسه لوس أنجليس ليكرز 4-صفر ليحطم آمال ليبرون جيمس في اللقب.

واستهل هيت المباراة بتسجيل خمس نقاط بينما فرط ناجتس بالكرة أربع مرات في أول ثلاث دقائق.

لكن مايكل بورتر قاد صحوة ناجتس الذي أحرز 12 نقطة متتالية ثم تقدم 15-8 بفضل رمية ثلاثية من نيكولا يوكيتش.

وأعاد بام أديبايو هيت إلى المباراة ومنحه التقدم 24-22 بنهاية الربع الأول، بينما لم يستطع ناجتس التعامل مع الالتحامات البدنية القوية للفريق الضيف.

وعانى ناجتس من مشكلة أخرى بارتكاب يوكيتش وجمال موراي خطأين بالإضافة إلى ثلاثة أخطاء من آرون جوردون.

وقلص ناجتس النتيجة إلى 30-27 في بداية الربع الثاني لكن كاليب مارتن أحرز أربع نقاط متتالية لهيت.

واضطر مالون مدرب ناجتس لطلب وقت مستقطع بعد تفوق هيت بعشر نقاط.

وتحسن ناجتس وأحرز ست نقاط متتالية ليقلص النتيجة إلى 42-39 غير أن كايل لوري سجل رمية ثلاثية أخرى لهيت.

ورد هيت على كل محاولات ناجتس بفضل تألق أديبايو الذي أنهى الشوط الأول مسجلا 18 نقطة ليتقدم الفريق الضيف 51-44.