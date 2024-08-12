أعربت البطلة الأولمبية، إيمان خليف، عن سعادتها الكبيرة بإهداء بلادها الجزائر ميدالية ذهبية تاريخية في أولمبياد باريس.

وفازت الجزائرية إيمان خليف على الصينية يانج ليو لتحصد الميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن الوسط (تحت 66 كيلوغراما) في دورة الألعاب الأولمبية في باريس يوم الجمعة الماضي.

وقالت إيمان خليف، في تصريحات فور وصولها إلى الجزائر، اليوم الاثنين، مع البعثة القادمة من باريس: "حققت حلماً طال انتظاره منذ 8 سنوات".

وأضافت: "اليوم نحن متوجون، وعدت إلى أرض الوطن رفقة زملائي الأبطال كيليا وسجاني، والله أكرمنا بهذه الفرحة".

واختتمت: "نحن كرياضيين قدمنا كل ما لدينا، وقدمنا أغلى ميدالية للجزائر".

وكانت إيمان خليف، الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، والملاكمة التايوانية لين يو-تينغ في دائرة الضوء في ألعاب باريس وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية هيمن على عناوين الأخبار.

وفازت إيمان، أول امرأة جزائرية تحرز ميدالية أولمبية في الملاكمة وأول ملاكم أو ملاكمة من بلادها يحصد الذهبية منذ حسين سلطاني في أتلانتا 1996، بإجماع الحكام.

وشاركت ملاكمة السيدات لأول مرة في أولمبياد لندن 2012.