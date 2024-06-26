المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2024

ويلعب منتخب بلجيكا ضد أوكرانيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تشهد أيضًا مواجهة بين منتخبي رومانيا وسلوفاكيا.

ويختتم منتخب البرتغال مشواره بالمجموعة السادسة بلقاء مثير مع جورجيا بينما يلعب منتخب التشيك ضد تركيا بنفس المجموعة.