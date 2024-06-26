المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2024
اقتربت مرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" من الوصول إلى خط النهاية.
ويسدل الستار على مرحلة المجموعات ببطولة أوروبا مساء الأربعاء بإقامة الجولة الأخيرة للمجموعتين الخامسة والسادسة.
ويلعب منتخب بلجيكا ضد أوكرانيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تشهد أيضًا مواجهة بين منتخبي رومانيا وسلوفاكيا.
ويختتم منتخب البرتغال مشواره بالمجموعة السادسة بلقاء مثير مع جورجيا بينما يلعب منتخب التشيك ضد تركيا بنفس المجموعة.
وتتبقى 5 مقاعد فقط في دور الستة عشر بالبطولة القارية تنتظر الحسم بعدما تأهل 11 منتخب إلى ثمن النهائي.
وتأهلت منتخبات ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا والنمسا والبرتغال في الصدارة بجانب منتخبات سويسرا وإيطاليا والدنمارك وفرنسا بجانب منتخبي سلوفينيا وهولندا الذين ضمنا التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
وتقرر بشكل رسمي أول لقاءين في ثمن النهائي بمواجهة بين منتخبي سويسرا وإيطاليا بجانب اللقاء بين منتخبي ألمانيا والدنمارك.
وودعت بشكل رسمي 5 منتخبات منافسات اليورو على رأسها كرواتيا وبولندا، وصربيا، وألبانيا، وإسكتلندا.