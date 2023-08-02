تشافي عن رحيل ديمبلي: أنا محبط ولا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، رسميا عن اقتراب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، من الرحيل عن البارسا إلى باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتم الكشف مؤخرا عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع ديمبلي هذا الصيف، في ظل الشكوك التي تحيط باستمرار كيليان مبابي مع الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة، وتبلغ 50 مليون يورو.