تشافي عن رحيل ديمبلي: أنا محبط ولا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان
أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، رسميا عن اقتراب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، من الرحيل عن البارسا إلى باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وتم الكشف مؤخرا عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع ديمبلي هذا الصيف، في ظل الشكوك التي تحيط باستمرار كيليان مبابي مع الفريق.
وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة، وتبلغ 50 مليون يورو.
وقال تشافي، في تصريحاته عقب مواجهة ميلان في آخر مباريات الفريق الودية بمعسكر أمريكا: "ديمبلي كان واضحاً وطلب منا الرحيل، لديه عرض من نادي باريس سان جيرمان، يؤلمني قول ذلك لأنني كنت أعتقد أن الاعتناء به هُنا سيجعله سعيداً، لا يمكننا منافسة عرض النادي الفرنسي، بالواقع ما يحدث هو خيبة أمل وأشعر بأنني محبط قليلا".
وأضاف: "في النهاية أتمنى التوفيق لديمبلي في باريس سان جيرمان، لقد قدّم لنا الكثير، بالطبع حاولت إقناعه بالبقاء، لكنه أخبرني أنه تحدّث مع لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، ورئيس النادي ناصر الخليفي، لم يكن لدينا أي طريقة أخرى لإقناعه، هذا قراره النهائي بالفعل، لم يستطع إخباري لماذا هذا القرار، ولكن هو قرار شخصي".
وأردف: "اللاعب الذي لا يريد الاستمرار في البارسا، يجب الاستغناء عنه".
وحقق برشلونة الفوز على ميلان بهدف دون رد، في الودية التي جمعتهما، صباح اليوم الأربعاء، بالجولة التحضيرية في الولايات المتحدة.
سجل أنسو فاتي جناح برشلونة، هدف المباراة الوحيد.
وجاء الهدف إثر انطلاقة سريعة للظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، ليمرر الكرة إلى فاتي بالجهة اليسرى من منطقة الجزاء، ليمر ويطلق تسديدة صاروخية في شباك الروسونيري.
وشهدت المباراة استبعاد الثنائي فرانك كيسيه وعثمان ديمبلي، ليثير التكهنات بشأن رحيلهما هذا الصيف.
الفريق الكتالوني حقق الفوز في اللقاء الودي الثاني على التوالي، بعد الانتصار بالكلاسيكو منذ أيام على ريال مدريد بنتيجة (3-0)، فيما خسر مباراة واحدة أمام آرسنال (5-3).
أما ميلان فلم يحقق أي فوز خلال جولته الصيفية في الولايات المتحدة، بعدما خسر أمام ريال مدريد وبرشلونة، فيما تعادل مع يوفنتوس.