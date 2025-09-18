الكشف عن مكان وموعد مباراتي الجزائر ضد الصومال وأوغندا في تصفيات كأس العالم

أعلن االاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس رسميا عن موعدي ومكان مباراتي المنتخب الأول في الجولتين التاسعة والعاشرة، الحاسمتين في تصفيات منطقة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأثار المنتخب الجزائري موجة من الجدل والمخاوف في الأوساط الكروية بعد السقوط في فخ التعادل ( 0 ـ 0) مع غينيا في الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة السابعة في مواجهة أقيمت في الدار البيضاء.

ويحتل منتخب محاربي الصحراء المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة متقدما على منتخب أوغندا وموزمبيق اللذين يملكان 15 نقطة في المركز الثاني.

ووفقا للصفحة الرسمية للمنتخب الجزائري على منصة "فيسبوك"، سيخوض المنتخب الجزائري مباراة الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026 أمام الصومال في الجزائر بعد طلب من الاتحاد الصومالي لكرة القدم بأن يستضيف منافسه في الجزائر وموافقة الفيفا على ذلك.

وحسب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ستُجرى المباراة أمام منتخب الصومال يوم 9 أكتوبر المقبل، على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران بداية من الساعة 05:00 مساء بالتوقيت المحلي (07.00 مساء) بتوقيت مكة المكرمة.

أما مباراة الجولة العاشرة، التي تجمع الخضر بمنتخب أوغندا، فتدور يوم 14 أكتوبر الجاري في التوقيت ذاته أي الساعة 07.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الشهيد حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو.

ويتطلع المنتخب الجزائري للتأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه بعد 1982 و1986 و2010، ثم 2014، وهي النسخة التي حقق فيها أفضل نتيجة في تاريخه ببلوغه ثمن النهائي.

ويشار إلى أن 3 منتخبات عربية، هي الأردن والمغرب وتونس ضمنت رسميا التأهل لكأس العالم التي تدور في يونيو ويوليو 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.