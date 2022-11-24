التعادل يحسم نتيجة مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي أوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022، في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، اليوم الخميس.

وفشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي على استاد المدينة التعليمية.