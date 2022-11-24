جانب من المباراة.
جانب من المباراة.

التعادل يحسم نتيجة مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

في وقت لاحق ولحساب المجموعة ذاتها يلعب منتخب البرتغال مع غانا على استاد 974.
فريق التحرير
فريق التحرير

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي أوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022، في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، اليوم الخميس.

وفشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي على استاد المدينة التعليمية.

ورد إطار المرمى محاولتين من دييغو جودين وفيدريكو فالفيردي، لاعبي أوروغواي، وارتدى سون هيونغ-مين واقيا للوجه وقاد هجوم كوريا الجنوبية، لكن زميله هوانغ أوي-جو كان الأقرب للمرمى قبل أن يطيح بالكرة عاليا من مدى قريب في الشوط الأول.

وجاءت أخطر فرصة لأوروغواي في الشوط الأول بواسطة القائد غودين؛ حيث ارتقى عاليا ووضع الكرة برأسه في القائم الأيسر.

وأطلق فالفيردي لاعب ريال مدريد تسديدة هائلة اصطدمت بالعارضة، ليتعادل المنتخبان أمام حوالي 41 ألف متفرج، وقبل أن تلعب البرتغال وغانا في المجموعة ذاتها اليوم أيضا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب أوروغواي مع البرتغال يوم 28 نوفمبر، ثم مع غانا يوم 2 ديسمبر أما منتخب كوريا الجنوبية فسيلعب مع غانا يوم 28 نوفمبر، ثم مع البرتغال يوم 2 ديسمبر.

وفي وقت لاحق ولحساب المجموعة ذاتها يلعب منتخب البرتغال مع غانا على استاد 974.

أوروغواي
تميمة كأس العالم 2022
المنتخب الكوري

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