التعادل يحسم نتيجة مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي أوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022، في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، اليوم الخميس.
وفشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي على استاد المدينة التعليمية.
ورد إطار المرمى محاولتين من دييغو جودين وفيدريكو فالفيردي، لاعبي أوروغواي، وارتدى سون هيونغ-مين واقيا للوجه وقاد هجوم كوريا الجنوبية، لكن زميله هوانغ أوي-جو كان الأقرب للمرمى قبل أن يطيح بالكرة عاليا من مدى قريب في الشوط الأول.
وجاءت أخطر فرصة لأوروغواي في الشوط الأول بواسطة القائد غودين؛ حيث ارتقى عاليا ووضع الكرة برأسه في القائم الأيسر.
وأطلق فالفيردي لاعب ريال مدريد تسديدة هائلة اصطدمت بالعارضة، ليتعادل المنتخبان أمام حوالي 41 ألف متفرج، وقبل أن تلعب البرتغال وغانا في المجموعة ذاتها اليوم أيضا.
ومن المقرر أن يلعب منتخب أوروغواي مع البرتغال يوم 28 نوفمبر، ثم مع غانا يوم 2 ديسمبر أما منتخب كوريا الجنوبية فسيلعب مع غانا يوم 28 نوفمبر، ثم مع البرتغال يوم 2 ديسمبر.
وفي وقت لاحق ولحساب المجموعة ذاتها يلعب منتخب البرتغال مع غانا على استاد 974.