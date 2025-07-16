مواعيد انطلاق الدوريات الخمسة الكبرى ودوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية بشغف بداية الموسم الكروي الجديد، لا سيما في الدوريات الخمسة الكبرى التي تملك أكبر قاعدة جماهيرية وتشهد متابعة واسعة في جميع أنجاء العالم.

وبعد أسابيع قليلة، ستعود الحياة إلى ملاعب الدوريات الممتازة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، فيما سيكون موعد أول منافسات دوري أبطال أوروبا خلال شهر سبتمبر 2025.

وكانت كأس العالم للأندية 2025، في أول نسخة استثنائية ومثيرة، شدت أنظار العالم واستأثرت باهتمام الجماهير رغم ما اعتراها من عقبات مناخية وانتقادات لاذعة من قبل عدد من المدربين والمتابعين.

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وتبدأ الدوريات الخمسة الكبرى انطلاقا من النصف الثاني من شهر أغسطس، إذ سيكون يوم 15 من الشهر ذاته موعدا لانطلاق منافسات 3 من أكبر المسابقات الكروية في العالم لموسم 2025 ـ 2026.

الأمر يتعلق بالدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي، إذ ستعطى ضربة بدايتها يوم الجمعة 15 أغسطس فيما تتواصل منافسات الجولة الافتتاحية يومي السبت 16 والأحد 17 والاثنين 18 من الشهر ذاته.

ويخوض باريس سان جيرمان أول مباراة في الدوري يوم 17 أغسطس أمام نانت، باعتبار أنه سيلعب قبل ذلك كأس السوبر الأوروبي.

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وبعد أسبوع واحد، وتحديدا يوم 22 أغسطس تنطلق منافسات الدوري الألماني والتي تتواصل بدورها في الجولة الأولى يومي السبت والأحد 23 و24 أغسطس.

ويفتتح بايرن ميونخ، بطل الدوري منافسات الموسم الجديد بملاقاة لايبزيغ يوم 22 من الشهر المقبل على ملعب أليانز أرينا.

أما الدوري الإيطالي فتبدأ منافساته يوم 23 أغسطس وتتواصل الجولة الافتتاحية في اليومين التاليين.

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وبخصوص منافسات دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري فتنطلق يوم 16 سبتمبر 2025 بإجراء أول جولة في مرحلة الدوري.

ويشار إلى أن منافسات كأس السوبر في الدوريات الأوروبية تسبق عادة بأسبوع انطلاق الدوري، فيما سيكون موعد كأس السوبر الأوروبي يوم 13 أغسطس المقبل بين باريس سان جيرمان وتوتنهام.