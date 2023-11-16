سكالوني: ميسي جاهز للمشاركة بتصفيات كأس العالم

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إن قائد فريقه ليونيل ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراتي بلاده بتصفيات كأس العالم 2026، في مواجهة منتخبي أوروغواي والبرازيل رغم عدم مشاركته في الكثير من المباريات مؤخرًا.

وخرج فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له ميسي من الدوري الأمريكي للعبة الشعبية قبل الأدوار الإقصائية، بينما يغيب ميسي عن الملاعب مدة تقارب الشهر الآن.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: "ميسي على ما يرام. وحالته طيبة. رغم أنه خاض مباراة واحدة فقط خلال آخر 25 يومًا. يتدرب بصورة طبيعة. وهو في كامل اللياقة وفي حالة طيبة."