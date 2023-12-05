رد فعل بيلينغهام بعد تقليد احتفاله في حفل الفتى الذهبي (فيديو)

سافر جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى تورينو أمس الإثنين للحصول على جائزة الفتى الذهبي من صحيفة توتوسبورت الإيطالية.

وفاز بيلينغهام بالجائزة بعد منافسة مع جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وحقق بيلينغهام لقبه الذي جعله أفضل لاعب شاب في العالم بعد أشهر قليلة من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني قادما من بروسيا دورتموند.

وبدأ بيلينغهام بشكل مذهل مع ريال مدريد حيث سجل خمسة عشر هدفا في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي وفاز بجائزة رجل المباراة 9 مرات.

وقال بيلينغهام بعد تسلمه الجائزة المقدمة من صحيفة توتوسبورت إن هدفه هو استمرار التحسن لمساعدة ريال مدريد على الفوز.