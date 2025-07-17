والد لامين يامال يدافع عن ابنه: شاب يافع ومن حقه الاستمتاع بحياته (فيديو)

خرج منير نصراوي والد نجم برشلونة لامين يامال، للدفاع عن ابنه بعد انتقادات وُجهت للاعب بسبب احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر بطريقة لافتة، مؤكدًا أن نجله "ما زال شابا" له الحق في قضاء وقت ممتع دون تجاوزات.

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رغم أن تاريخ ميلاد يامال الرسمي هو 13 يوليو، قرر اللاعب تأجيل الاحتفال بيوم واحد، حيث قسم احتفاله إلى جزأين، الأول غداء عائلي حميم في أحد مطاعمه المفضلة بحضور أقاربه، في جو هادئ.

أما الثاني، فكان حفلة ليلية فاخرة في فيلا خاصة بمنطقة أوليفيا قرب سيتجيس، تميزت بإجراءات أمنية مشددة شملت حظر الهواتف، كاميرات حرارية، وطائرات مسيّرة، بتكلفة وصلت إلى 40 ألف يورو أسبوعيًا.

وحضر الحفل عدد من المشاهير مثل ليفاندوفسكي ورافينيا، لكن الجدل انصب حول الحديث عن وجود "فتيات استضافتهن المنظمة"، مما أثار تكهنات حول طبيعة الحفل.

رد الأب الحازم

في تصريحات لـ"يوروبا بريس"، قال منير نصراوي: "ابني في الثامنة عشرة فقط.. له الحق أن يستمتع بحياته كأي شاب في عمره".

وأضاف: "لو ارتكب خطأً لكنت أول من ينتقده، لكنه لم يفعل شيئًا خاطئًا".

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وتابع: "لامين قدوة في السلوك والرياضة.. وهو مصدر فخر لعائلته وإلهام للأطفال".

كما كشف برنامج "de la fiesta" الإسباني أن اللاعب توجه لوالده خلال الاحتفال العائلي قائلًا: "تصرف بشكل جيد.. لا أريد أي مشاكل!"، في إشارة إلى وعيه بمسؤولياته كشخصية عامة، حتى أمام أسرته.