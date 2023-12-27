جنش عن عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر: "أنا هندي" (فيديو)
سخر محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر، من عدم اختياره في القائمة الأولية التي أعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2024 التي ستقام في كوت ديفوار الشهر المقبل.
وقال "جنش" ضاحكا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، التي ستجمع الفريقين، غدا الخميس: "أنا هندي مش مصري".
واستدرك حارس الزمالك السابق، منتقدا اختيارات مدرب منتخب مصر: "ليه مفيش غير لاعب واحد من فيوتشر انضم لمنتخب مصر رغم انضمام لاعبين دوليين معتزلين وآخرين مصابين وفيه ناس بيلعبوا على مستوى عالٍ مثل فريقي وينافس في بطولة أفريقيا والدوري والآن السوبر، ولكن ربما روي فيتوريا غير متفرغ لمشاهدة مبارياتنا، ولكن يبدو أنه متفرغ لحضور افتتاحيات المحال في مصر ولكن لا يأتي للملاعب، وهذا كلام ناس كثيرة".
وتابع: "يمكن عندي مشكلة من وقت تواجدي بالزمالك إنه ليس عندي قاعدة إعلامية وأركز في شغلي فقط، وربنا يمنحني على قدر تعبي ومجهودي، وسأظل أدافع عن فرقتي وأتمنى نظرة من مسوؤلي منتخب مصر لفريق فيوتشر الذين شرفوا مصر في بطولة أفريقيا، ويحب الاحترام يأتي من المسؤولين، مش لازم أكون مادة إعلامية لكي أنضم لمنتخب مصر".
وأردف: "الناس الوحيدة الذين يستحقون استثناءات في المنتخب 5 لاعبين بالأكثر وهم كباتن الفريق، ولذلك نحن متأخرين في الكرة المصرية، المادة الإعلامية أكبر من المادة الفعلية على أرض الملعب، أعلم أن كلامي سيغضب الكثيرين ولكن سأظل أدافع عن فريقي وحق زملائي في الانضمام للمنتخب".
وتضم قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس الأمم الأفريقية 55 لاعبا.
ووفقا لما تنص عليه لوائح بطولة كأس أمم أفريقيا، فإنه سيتم تقليص القائمة المكونة من 55 لاعبا إلى 27 فقط (23 بالقائمة النهائية و4 لاعبين استبدال لظروف قهرية)، وهو ما يفرض على فيتوريا استبعاد 28 لاعبا قبل أيام من كأس الأمم الأفريقية.
ومن المقرر أن تلعب بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.