جنش عن عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر: "أنا هندي" (فيديو)

سخر محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر، من عدم اختياره في القائمة الأولية التي أعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2024 التي ستقام في كوت ديفوار الشهر المقبل.

وقال "جنش" ضاحكا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، التي ستجمع الفريقين، غدا الخميس: "أنا هندي مش مصري".