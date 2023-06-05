ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ

كشفت صحيفة "ماركا" عن تحرك ريال مدريد للتعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ هذا الصيف.

وألفونسو ديفيز، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد الأسماء التي يريد ريال مدريد التعاقد معها لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.

وذكرت "ماركا" أن مبعوثي ريال مدريد سألوا بايرن ميونخ بالفعل عن إمكانية التفاوض على نقل اللاعب الدولي الكندي.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطط الأولية للنادي البافاري هي أن يكون الجناح الشاب أحد القطع الأساسية للمستقبل، لكن رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2025 يفتح الباب أمام وضع جديد.