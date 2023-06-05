ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ
كشفت صحيفة "ماركا" عن تحرك ريال مدريد للتعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ هذا الصيف.
وألفونسو ديفيز، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد الأسماء التي يريد ريال مدريد التعاقد معها لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.
وذكرت "ماركا" أن مبعوثي ريال مدريد سألوا بايرن ميونخ بالفعل عن إمكانية التفاوض على نقل اللاعب الدولي الكندي.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطط الأولية للنادي البافاري هي أن يكون الجناح الشاب أحد القطع الأساسية للمستقبل، لكن رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2025 يفتح الباب أمام وضع جديد.
وفي الأسبوع الماضي، تحدث نضال هوشة، وكيل أعمال ديفيز، عن لحظة عدم الاستقرار في بايرن ميونخ ومستقبل موكله.
وقال هوشة: "إنها لحظة فوضوية في بايرن ميونخ، لست متأكدًا مما يحدث، يبدو أن هناك الكثير من عدم الاستقرار وعدم اليقين، ربما يكون من الأفضل أن ننتظر قليلا".
وأكدت "ماركا" أن بايرن ميونخ يعرف أن ريال مدريد يريد التعاقد مع ديفيز، حيث تواجد أعضاء الإدارة الرياضية لريال مدريد في ميونخ مرتين.
ونقلت الصحيفة أن وفد ريال مدريد تحدث مع حاشية ديفيز، وهو عمل ميداني معتاد من الميرنغي للتعرف على اللاعب، قبل بدء الصفقة.
وأشارت إلى أن بايرن ميونخ ليس فريقا يبيع لاعبيه عادة بسعر رخيص أو بطريقة بسيطة، هناك العديد من الأمثلة، كما حدث الصيف الماضي حيث باع روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة، وقبل سنوات حيث رفض بيع الفرنسي فرانك ريبيري لريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة أنه من الواضح أن ريال مدريد قلق للغاية بشأن مركز الظهير الأيسر للفريق، ولهذا يريد تعزيزه في السوق الصيفي.
وأكدت أنه حال التعاقد مع ديفيز فإن عدد ساعات بقاء الفرنسي فيرلاند ميندي مع ريال مدريد بات محدودا، خاصة مع الإصابات والمشاكل البدنية للاعب.
وشارك ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ في 153 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 25.