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رياضة

الأهلي المصري يتراجع عن صفقة يحيى عطية الله بشكل مفاجئ

الأهلي المصري يتراجع عن صفقة يحيى عطية الله بشكل مفاجئ
يحيى عطية الله
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 11:58 م

شهدت ملف مفاوضات الأهلي المصري للتعاقد مع يحيى عطية الله ظهير أيسر منتخب المغرب ونادي سوتشي المغربي تطورًا كبيرًا.

وقال الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" بقناة "النهار" إن الأهلي تراجع عن إتمام صفقة عطية الله رغم الاتفاق على كافة الأمور مع اللاعب والنادي الروسي.

وأشار إلى أن الأمر لا يرجع لخلافات مالية، ولكن السبب الرئيسي في تعثر الصفقة يتمثل في ظهور اسم آخر في ملف التعاقد مع ظهير أيسر جديد.

وأوضح أن هناك لاعب أجنبي آخر في مركز الظهير الأيسر وخطف أنظار مسؤولي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويسعى الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى بعد إصابة لاعبه التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي.

وقرر الأهلي في وقت سابق عودة لاعبه محمد شكري الذي انتقل إلى سيراميكا كليوباترا مستغلًا بند في عقد اللاعب.

ولكن شكري تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ما يثير الشكوك حول عودة اللاعب للقلعة الحمراء.

 

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