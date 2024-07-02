بوغاتشر ينتزع صدارة الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات

كشف تادي بوغاتشر عن نواياه مبكرا في سباق فرنسا للدراجات، بعدما أسقط حامل اللقب يوناس فينغارد ليحقق الفوز بالمرحلة الجبلية الأولى وينتزع القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام، اليوم الثلاثاء.

وشن المتسابق السلوفيني هجوما على بعد 800 متر من قمة كول دو غاليبييه حين كان المنحدر في أشد حالاته ولم يتبعه سوى فينغارد، لكن المتسابق الدنماركي شاهد منافسه يوسع الفارق على بعد 300 متر أخرى.

وضغط بوغاتشر بقوة أكبر على الدواسات، ونظر إلى الوراء لفترة وجيزة، قبل أن يصل إلى فالوار بسرعة مذهلة ويزيد تفوقه تدريجيا على فينغارد الذي لحق به بعد ذلك منافسون بارزون آخرون، بما في ذلك بطل سباق إسبانيا ثلاث مرات بريموش روجليتش، والبلجيكي ريمكو إيفانبول.

وكلل بوغاتشر أداء مثيرا للإعجاب لفريق الإمارات لينهي المرحلة الرابعة التي امتدت لمسافة 139.6 كيلومتر بفارق 35 ثانية عن إيفانبول، والإسباني خوان أيوسو.

وقال الفرنسي بافل سيفاكوف زميله في الفريق: "سارت الخطة على ما يرام وتكللت جهودنا بالنجاح".

ويتقدم بوغاتشر في صدارة الترتيب العام على إيفانبول بفارق 45 ثانية.