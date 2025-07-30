بديله تألق.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور النصر أمام تولوز

أعربت جماهير نادي النصر السعودي عن استيائها من أداء سلطان الغنام، ظهير الفريق، خلال فوز فريقه بنتيجة 2-1 على تولوز الفرنسي.

وشهدت المباراة الودية، التي أقيمت يوم الأربعاء، تحقيق النصر فوزه الثاني على التوالي في الجولة التحضيرية تحت قيادة المدرب الجديد جورجي جيسوس.

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على الرغم من نجاح الفريق في قلب تأخره إلى فوز، واجه الغنام انتقادات لاذعة بسبب أدائه غير الفعال.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من الناحية الدفاعية، فقد خسر الاستحواذ، ولم يسترد الكرة، ولم يقم بأي تدخلات.

أما هجوميًا، فكان أداؤه ضعيفًا أيضًا، بحيث لم يخلق أي فرصة، ولم يرسل أي تمريرات عرضية دقيقة من محاولتين.

وقرر البرتغالي جيسوس استبداله بين الشوطين بزميله نواف بوشل، الذي كان له تأثير كبير بتمريرة حاسمة لمحمد مران في الدقيقة 77، الذي سجل من خلالها هدف الفوز.

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خيبة أمل

وعبّر المشجعون عن خيبة أملهم عبر مصة "إكس"، فقد وصف أحد المشجعين الغنام بأنه "أسوأ لاعب في الفريق".

بينما علّق آخر قائلاً: "سلطان سيئ للغاية... هذا الفريق سيبقى في مكانه".

وطالب آخرون بإنهاء عقده، مع تعليقات مثل: "منهك منذ الموسم الماضي، نحتاج إلى إيجاد ظهير أيمن"، و"نواف أفضل من سلطان".

كما انتقد بعض المشجعين قدراته الفنية، مشيرين إلى أن "لمساته وسيطرته سيئة للغاية".